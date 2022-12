Basket, Serie A: primo ko per la Virtus, l'Olimpia batte Reggio Emilia

BASKET

Bologna perde in casa contro Scafati, Milano batte Reggio Emilia e la raggiunge in vetta

© ipp Colpo di scena nella decima giornata della Serie A di basket: la Virtus Bologna incassa la prima sconfitta perdendo 84-77 alla Segafredo Arena contro la neopromossa Scafati. Scariolo viene così raggiunto in vetta dall'Olimpia Milano di Messina, che supera 81-63 Reggio Emilia al Forum. Sorridono anche Pesaro e Verona, che battono rispettivamente Varese (101-93) e Treviso (79-77), colpo esterno di Brindisi: 83-66 in casa di Trieste.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-GIVOVA SCAFATI 77-84

Clamoroso alla Segafredo Arena: la neopromossa Scafati batte 84-77 la capolista Virtus Bologna, al primo ko dopo nove successi consecutivi e ora agganciata in vetta da Milano. Gli uomini di Scariolo pagano i soli 8 punti messi a segno nel secondo periodo e non riescono a ribaltare il -11 di metà gara, quando la Givova è avanti 41-30. Nel finale, la Virtus arriva fino al -3 (75-78), poi la tripla di Lamb regala il +6 ai campani, che con i liberi finali tengono a distanza i padroni di casa. Scafati centra la terza vittoria di fila e ringrazia Okoye, autore di 18 punti con 4/7 dall'arco, così come Logan (17), Pinkins (16) e Lamb (13), autore della tripla che taglia le gambe a Bologna. Le Vu Nere, invece, cadono nonostante i 18 punti di Hackett, i 17 di Mannion, i 13 di Shengelia e gli 11 di Weems.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 81-63

Milano trova ancora consolazione nel campionato: contro Reggio Emilia arriva la sesta vittoria di fila per l'Olimpia, che si impone per 81-63 al Forum contro l'Unahotels e raggiunge la Virtus Bologna in vetta alla classifica. La formazione di Messina costruisce il successo nei primi tre quarti, gestendo nell'ultimo periodo quando il +18 è ormai irrecuperabile per gli ospiti. I padroni di casa, ora a 9-1 di record nel campionato, chiudono con quattro giocatori in doppia cifra: Luwau-Cabarrot (13), Ricci (12), Davies (11) e Baron (10). Prima sconfitta in campionato per il nuovo tecnico di Reggio Emilia Dragan Sakota, che perde nonostante i 14 punti di Vitali e i 13 di Olisevicius e Anim ed è ultimo insieme a Treviso.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO-OPENJOBMETIS VARESE 101-93

Terza vittoria nelle ultime quattro partite per Pesaro, che batte e aggancia a 6-4 di record l'Openjobmetis Varese. Decisivo il 32-17 del secondo parziale, che regala alla Carpegna Prosciutto il +15 (59-44) a metà gara. Inutile il 30-23 del terzo periodo per i lombardi, che non riescono a completare la rimonta nonostante 58 dei 93 punti portino la firma di Brown (30) e Johnson (28). Pesaro, invece, si gode la coppia Cheatham-Moretti, entrambi a quota 22, con Mazzola (17), Abdur-Rahkman (13) e Charalampopoulos (12) a completare il quintetto in doppia cifra per i padroni di casa.

PALLACANESTRO TRIESTE-HAPPY CASA BRINDISI 66-83

Con un fantastico ultimo quarto, Brindisi si porta a casa la posta in palio a Trieste, imponendosi 83-66. Decisivo, infatti, il 25-15 degli ultimi 12 minuti, mentre nella fase centrale di gara i pugliesi rimontano l'iniziale vantaggio dei padroni di casa (20-16) dopo i 10 minuti di apertura. L'Mvp di giornata è indiscutibilmente Nick Perkins: 24 punti con 8/11 in area e 8/8 ai liberi, ma anche Mascolo (14), Burnell (13) e Bowman (13) contribuiscono al successo della squadra di Vitucci. Trieste, invece, crolla nonostante i 18 punti di Gaines, i 13 di Davis e i 12 di Bartley. L'Happy Casa sale così a 5-5 di record raggiungendo Venezia e Brescia, mentre Trieste resta a 6 e subisce l'aggancio di Verona.

NUTRIBULLET TREVISO BASKET-TEZENIS VERONA 77-79

Vittoria fondamentale per la neopromossa Verona, che si impone 79-77 a Treviso contro la Nutribullet al termine di una sfida equilibratissima decisa soltanto nei secondi finali dai liberi di Cappelletti: non paga la tattica dei padroni di casa di mandare in lunetta gli avversari per poi cercare la rimonta. Gli scaligeri centrano così la terza vittoria in campionato, staccando Reggio Emilia e Treviso ora ultime con 2 vittorie e 8 sconfitte. Fondamentali i 21 punti di Anderson, i 15 di Holman e i 14 di Cappelletti per la Tezenis, mentre i 25 di Iroegbu, i 18 di Sorokas e la doppia doppia (10 punti e 11 rimbalzi) di Cooke non salvano la Nutribullet.