Basket, Serie A playoff: l'Olimpia Milano stende Avellino e conquista la semifinale

26/05/2019

L' Olimpia Milano completa l'impresa e centra la semifinale dei playoff scudetto sconfiggendo al Forum la Scandone Avellino per 92-76, in una serie in cui a un certo punto era stata a un passo dal baratro. In gara-5 invece i campioni in carica controllano il match dall'inizio alla fine. Sugli scudi un monumentale James Nunnally, che mette a referto 25 punti. Agli irpini, comunque da applausi, non bastano i 15 di Demonte Harper e Demetris Nichols.

Milano rimette a posto le cose e dopo tanta paura si prende le semifinali dei playoff agguantando in gara-5 una serie che sembrava persa. E in una serata dominata dall'inizio alla fine, se facciamo eccezione per i primissimi secondi di partita. Avellino infatti spaventa in avvio Milano, con la schiacciata lampo di Harper e il tap-in di Udanoh, ma l'Olimpia reagisce e si porta avanti grazie a Cinciarini e soprattutto un 1-2 di Tarczewski che vale l'8-4. Quindi è Nunnally a mantenere le distanze entrando ben presto in partita procurandosi un fallo e andando poi a segnare i due canestri che portano il match sul 14-9. Ancora lui firma il 18-9, mentre la Scandone si affida a Filloy e Nichols che vanno a segno dall'arco. Harper e Silins riportano sotto Avellino, ma i padroni di casa rispondono con due triple dopo cinque errori dall'arco: a trovarle sono Nedovic e soprattutto Nunnally, a segno sulla sirena per il 26-17. Altri sei punti in apertura di secondo quarto per Milano, grazie alle triple di Nedovic e Kuzminskas. Risponde sempre dall'arco Campogrande per la Sidigas, ma Tarczewski mette tutti d'accordo con una schiacciatona che restituisce ossigeno all'Olimpia. Kuzminskas da tre porta i suoi sul +15 (37-22), ma Avellino non si arrende: Nichols e Sykes trovano altrettanti giochi da tre che mantengono aperto il match. E nell'ultimo minuto prima dell'intervallo sono Sykes e Harper a confezionare i canestri che valgono il -8 Avellino, con le squadre che chiudono il parziale sul 47-39.



Il terzo periodo si apre nel nome di un imprendibile Nunnally che fa volare i suoi sul 54-39, ma Avellino continua a non mollare: Nichols e Sykes vanno ancora a segno per gli irpini per un parziale di 8-0 chiuso da Young. Serve quindi un grande Cinciarini per segnare il canestro che infiamma il Forum in un momento davvero delicato. Poi ci pensa Nunnally, che realizza la tripla del nuovo +10 sul 59-49. E ancora lui risponde al nuovo tentativo di rimonta di Avellino con i soliti Harper e Sykes (che va a segno dopo uno spettacolare rimbalzo su Nedovic). Sidigas ancora viva e che torna sul -6, ma Nunnally e Nedovic rimettono le cose in chiaro per il 68-54. Anche Jerrells decide di mettere la sua firma allungando ancora. E il quarto parziale è poco più che accademia: il solito Nunnally firma il +15 e stavolta la Scandone non può davvero reagire. Anche perché Brooks trova due triple di fila e nemmeno la vena dall'arco di Nichols e Udanoh bastano più. L'Avellino ci ha provato, ma il Forum restituisce al basket italiano un'Olimpia Milano vincente e che nelle semifinali scudetto tornerà ad essere la squadra da battere.