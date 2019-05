Basket, Serie A playoff: Cremona vola in semifinale, Trento costringe Venezia a gara-5

25/05/2019

Alma Trieste-Vanoli Cremona 78-81

L’avvio del match è caratterizzato da un bel botta e risposta tra le due formazioni, fino a quando Trieste non prende il largo alla fine del primo quarto con il tap-in vincente di Mosley, i due liberi di Fernandez e il canestro a fil di sirena dell’italo-argentino, che consente ai giuliani di volare sul 29-21. Fernandez aumenta il divario con Cremona con una tripla che apre il secondo periodo. Cavaliero dall’arco firma il +11 sulla Vanoli. Mosley rompe il ferro; i due liberi di Wright e la tripla di Sanders vale il massimo vantaggio per Trieste. I lombardi riescono comunque a riportarsi sotto, per merito delle triple di Travis Diener e di Crawford che consentono a Cremona di andare all’intervallo lungo sotto di appena 5 punti (48-43). Momento di grande paura quando Travis Diener crolla a terra dopo un durissimo scontro con un avversario; il play di Cremona rimane a terra senza muoversi, ma fortunatamente poco dopo si rialza. Cremona riesce a impattare grazie a un gioco da tre punti di Saunders e al piazzato di Mathiang (54 pari), ma Sander e Wright sono in grande serata con i tiri da tre il terzo quarto finisce 66-58. Cremona torna prepotentemente in partita con un parziale di 9-0. Stojanovic vola in contropiede e con la mano mancina appoggia al vetro (69-67) e poi Crawford e Mathiang ribaltano il match (69-72). Sorpasso e controsorpasso tra Wright e Crawford (78-79). Trieste va a un centimetro dal sorpasso: Sanders sbaglia, poi due volte il tap-in di Mosley non entra. Mathiang è glaciale dalla lunetta e Cremona vola così in semifinale.