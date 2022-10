Basket, Serie A: Olimpia e Virtus proseguono a braccetto in testa

BASKET

I campioni d'Italia vincono 75-66 a Scafati, Bologna supera Trieste col punteggio di 85-80. Si forma così un quartetto a punteggio pieno: in testa anche Derthona e Pesaro

© ipp Secondo successo in altrettante partite per l'EA7 Emporio Armani Milano, che vince 75-66 contro la Givova Scafati. Risponde la Virtus Segafredo Bologna, che riscatta il ko in Eurolega battendo 85-80 la Pallacanestro Trieste. Si forma così un quartetto di testa: oltre alle due big sono a punteggio pieno anche la Bertram Yachts Derthona, che sconfigge Reggio Emilia (63-59), e Pesaro. Si riprende Sassari, sorridono anche Brindisi e Trento.

GIVOVA SCAFATI-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 66-75

Bissa il successo del debutto, l'Olimpia Milano, senza mettere mai in discussione la vittoria contro la neopromossa Scafati: finisce 75-66 al Palamangano. L'EA7 parte subito forte, chiudendo il primo quarto sul punteggio di 33-25. Il dominio prosegue nel secondo periodo, e così si va al riposo sul punteggio di 55-40 per gli ospiti. Il terzo quarto è molto equilibrato, con l'Armani che inizia a preservare le energie in vista dell'impegno in Eurolega contro l'Alba Berlino e consente ai rivali di avvicinarsi nell'ultimo periodo. Scafati si ferma però a nove punti da Milano, che vince 75-66 e va formare un quartetto di testa con la Virtus e le sorprese Pesaro e Derthona. Sugli scudi Brendon Davies e Melli, con 16 e 13 punti realizzati. Per Scafati, nuovamente sconfitta, i migliori realizzatori sono Doron Lamb (16) e Myke Henry (15).

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-PALLACANESTRO TRIESTE 85-80

Dopo il brusco ko in Eurolega contro il Monaco, riparte subito la Virtus Segafredo Bologna: i virtussini sconfiggono 85-80 Trieste al termine di una partita combattuta, che consegna il secondo ko in altrettante partite ai rivali. Parte forte la formazione emiliana, che va al riposo sul 47-39 e sembra in totale controllo della sfida con una grande prestazione collettiva, ma nel terzo quarto Trieste si avvicina con decisione. Gaines e compagni si portano a due soli punti dalla Virtus, ma non ricevono il necessario apporto dalla panchina e vedono presto sfumare i sogni di rimonta: Bologna reagisce e allunga definitivamente nel quarto ed ultimo periodo, vincendo 85-80. Grande prestazione collettiva della Virtus, con Mannion come miglior realizzatore con i suoi 18 punti e la vetta della classifica a punteggio pieno. Brillano tre individualità, invece, nella formazione triestina: Corey Davis e Bartley raggiungono 22 punti, Gaines arriva a 20. Un risultato ragguardevole che non premia però una Pallacanestro Trieste che deve ancora trovare il giusto mix tra i singoli e il collettivo.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-TEZENIS VERONA 101-79

Chi di tripla cifra ferisce, di tripla cifra perisce: Verona aveva sconfitto Brindisi raggiungendo quota 100 punti, e viene sconfitta 101-79 da Sassari nella seconda giornata. I sardi, che si rialzano dopo il ko al debutto contro Varese, fanno valere subito la loro legge al Palaserradimigni: l'avvio è prorompente, con un margine di nove punti al riposo di metà partita (53-44). Il terzo quarto è quello dello scatto decisivo, che spegne ogni velleità della Tezenis Verona: Sassari vola sul +21 e si gestisce nell'ultimo e conclusivo periodo. Vittoria netta per il Banco di Sardegna, che chiude sul 101-79. Il grande protagonista è Chinanu Onuaku, con un notevole 10/10 da due e 24 punti realizzati: lo statunitense, ex Bnei Herzliya, si candida ad essere uno dei grandi protagonisti di questa Serie A.

PALLACANESTRO REGGIANA-BERTRAM YACHTS DERTHONA 59-63

Prosegue il sogno ad occhi aperti della Bertram Yachts Derthona che, dopo aver sorpreso l'anno scorso, vuole confermarsi nelle zone nobili della classifica. Dopo Trento, anche Reggio Emilia cade sotto i colpi dei piemontesi, che vincono 63-59. Potere alle difese e scarsa incisività al tiro al Palazzetto dello Sport "Giulio Bigi", con Derthona che scappa nel primo quarto: 25-10 e massimo vantaggio per Macura e compagni, che resistono al rientro degli emiliani nei successivi due periodi. La Reggiana arriva a quattro punti dai rivali, ma nell'ultimo quarto regna l'equilibrio e non arriva la rimonta sognata dai tifosi. Derthona vince così 63-59 e resta a punteggio pieno, grazie alle ottime prestazioni di Christon (17) e Macura (13).

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-NUTRIBULLET TREVISO BASKET 66-57

Cade ancora la Nutribullet Treviso, che non riesce a raggiungere quota 60 punti e mostra nuovamente una certa sterilità offensiva: la Dolomiti Trento ne approfitta e vince senza troppi patemi d'animo. L'ottimo avvio dei trentini, sconfitti al debutto contro Tortona, li porta a chiudere sul 33-26 a metà partita. Treviso rientra in scia grazie alle due triple consecutive di Sokolowski, portandosi a -3, ma viene ricacciata indietro da Crawford e compagni: la Dolomiti vola sul +11 e non viene più ripresa, limitandosi a giocare col cronometro nel finale. Trento vince così 66-57, con Flaccadori (17) top-scorer di giornata.

HAPPY CASA BRINDISI-GEVI NAPOLI BASKET 77-70

Sfida equilibrata al PalaPentassuglia, con Brindisi che si assicura la vittoria solo nei minuti finali: finisce 77-70 per i pugliesi, che riscattano il ko contro Verona e sconfiggono Napoli. L'avvio è tutto dei brindisini, che chiudono il primo quarto sul 29-19 e allungano nel secondo periodo, andando al riposo sul 44-31. La Gevi Napoli, che vuole evitare un'altra sconfitta, reagisce e arriva a una sola lunghezza di distanza dai rivali, prima della prepotente chiusura di Brindisi che ristabilisce un margine di sicurezza. Arriva così la vittoria per i padroni di casa, con un margine di sette punti. Sugli scudi Perkins (15) e Burnell (13), a Napoli non bastano i 16 punti di Robert Johnson e una buona prestazione collettiva.