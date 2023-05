Basket Serie A, Olimpia e Virtus dominano ancora, colpo Sassari a Venezia

PLAYOFF BASKET

Milano e Bologna travolgono Pesaro e Brindisi in gara-2. La Dinamo passa in casa della Reyer e pareggia la serie

© ipp Due conferme e un colpo di scena in gara-2 nei playoff di basket. Come nel primo match in casa, infatti, l'Olimpia Milano e la Virtus Bologna dominano e travolgono Pesaro (86-57) e Brindisi (109-95), volando sul 2-0 nelle serie. La sorpresa, invece, arriva da Venezia: Sassari si impone 81-55 sul campo della Reyer e mette a segno il punto dell'1-1. Ora, i sardi avranno gara-3 e gara-4 di fronte al proprio pubblico per passare il turno.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 86-57

L'Olimpia Milano replica gara-1 e travolge ancora Pesaro: finisce 86-57 per la formazione di Messina, che vola sul 2-0 nella serie. Avvio subito dilagante per i padroni di casa, che si portano subito sul +12 dopo 10 minuti (27-15) e all'intervallo lungo (44-26) è già festa al Forum. Il 30-18 del terzo periodo allarga ulteriormente la forbice, così alla fine è +29. Decisivi i 13 punti di Devon Hall, i 12 di Napier e gli 11 di Ricci, mentre alla Carpegna Prosciutto non bastano gli unici due giocatori in doppia cifra: sono Moretti (15) e Kravic (12). Ora la serie si sposta a Pesaro per gara-3: ma potrebbe essere l'ultima. Messina sogna il 3-0 e in comodo passaggio alle semifinali scudetto, mentre l'obiettivo di Pesaro è accorciare le distanze per prolungare la serie e tentare un'impresa che, però, sembra ben più che disperata.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-HAPPY CASA BRINDISI 109-95

Come Milano, anche la Virtus domina in gara-2 e si prende il 2-0 nella serie grazie all'inappellabile 109-95 su Brindisi alla Segafredo Arena. I protagonisti assoluti sono Marco Belinelli e Milos Teodosic: rispettivamente 18 e 17 punti in una gara che, dopo tre quarti (28-21, 25-28 e 34-27) è già ben indirizzata. Gli uomini di Scariolo dominano e avranno, in Puglia, la possibilità di chiudere sul 3-0, volando in semifinale. L'Happy Casa è invece con le spalle al muro: serviranno non solo i 21 punti, 3 rimbalzi e 3 assist di Harrison per mettere in difficoltà le Vu Nere, capaci di dominare grazie anche ai 17 di Jordan Mickkey e i 16 di Tornike Shengelia. Brindisi, invece, chiude con altri tre giocatori in doppia cifra: sono Bowman (16), Perkins (12) e Reed (12).

UMANA REYER VENEZIA-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 55-81

Colpo di scena in gara-2 a Venezia: Sassari travolge la Reyer e pareggia la serie, prendendosi il fattore campo grazie ad un match che gli ospiti portano a casa soprattutto nella fase centrale di gara. I lagunari sono avanti di un possesso dopo 10 minuti (22-20), ma il Banco di Sardegna domina il secondo tempo: una ripresa da 44-19 dopo il 37-36 di metà partita. Nel terzo e nel quarto periodo, Venezia segna meno (19) che in tutto il quarto d'apertura. I padroni di casa non vanno oltre i 10 punti di Parks e Spissu, mentre tra le fila di Sassari c'è l'Mvp Ousmane Diop, autore di 20 punti e 7 rimbalzi. Per la Dinamo, però, spiccano anche i 14 di Dowe, i 12 di Jones e Robinson e gli 11 di Kruslin. La serie è ora sull'1-1 e gli uomini di Bucchi hanno ora la grande chance, in gara-3 e gara-4 in casa, di volare sul 3-1 e chiudere i giochi, centrando la semifinale. Venezia, invece, deve vincere almeno una delle due gare per riprendersi il fattore campo.