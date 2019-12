Basket, Serie A: Milano vince la battaglia contro Venezia 71-70  

BASKET

L’Olimpia Milano prova a dimenticare le delusioni europee trovando la quarta vittoria consecutiva in campionato grazie al 71-70 sul campo della Reyer Venezia che conosce così la prima sconfitta casalinga della propria stagione in Serie A. Gara equilibrata per tutti i 40 minuti, Milano va anche sul +7 nel terzo quarto, si inceppa in attacco nell’ultimo periodo, prima che Micov a 4.8 secondi dalla fine trovi la bomba del successo.

UMANA REYER VENEZIA-AX ARMANI EXCHANGE MILANO 70-71

Gara intensa e fisica, Milano fatica nei primi minuti a segnare contro la difesa di Venezia che si fa sentire e mette in difficoltà gli attaccanti di Ettore Messina. Roll e Rodriguez puniscono da fuori per Milano, la Reyer resta appiccicata nel punteggio replicando allo stesso modo con Bramos e così dopo un primo quarto intenso l’Olimpia ha un solo punticino di margine sul 20-19. I protagonisti del secondo periodo sono ancora Rodriguez da una parte e Bramosa dall’altra, a cui si aggiungono i nomi di Scola, Micov e Watt con un’affondata da top giocate di questa giornata di campionato. La partita è una sfida nella sfida tra i due allenatori a livello di mosse tattiche, l’equilibrio è assoluto e così alla pausa lunga il tabellone dice 41-41. Al rientro sul parquet Milano cerca l’accelerata con le giocate di Scola e le affondate di Tarczewski che spingono l’Olimpia fino al massimo vantaggio sul 57-50. Venezia però reagisce con Tonut e Daye, all’imbocco dell’ultimo quarto dei regolamentari il vantaggio di Milano si è assottigliato fino al 59-54. Come altre volte in questa stagione la squadra di Ettore Messina rischia di vedersi scivolare dalle mani la partita quando incappa in un pessimo passaggio offensivo, con la squadra che segna appena 4 punti in 7 punti, mentre Venezia con Watt, Daye e Bramos sorpassa nel punteggio. Il finale è materia per professori e Milano ne ha due di altissimo livello: il Chacho Rodriguez e Micov. Il primo trova cinque punti filati nel finale con una tripla da fenomeno, il secondo inchioda da dietro l’arco su assist dello spagnolo la bomba del definitivo sorpasso milanese sul 71-70 con 4.8 secondi rimasti sul cronometro. L’ultima rimessa di Venezia ha poche idee e così Milano è libera di festeggiare.



BANCO DI SARDEGNA SASSARI-POMPEA FORTITUDO BOLOGNA 86-80

Il terzo quarto è quello che decide la sfida tra Sassari e Fortitudo in favore dei padroni di casa che così la spuntano dopo aver vissuto un primo tempo complicato. Bologna infatti parte forte e avanza fino al 10-3, vantaggio che diventa anche di 9 punti, ma in qualche modo Sassari riesce a non cadere troppo indietro nel punteggio e così a fine primo quarto deve rincorrere sul 25-19. Sassari cerca di girare la gara con la difesa, la Fortitudo continua a trovare il canestro e il vantaggio arriva anche a 11 punti, prima che Spissu scuota la squadra di Pozzecco che si riavvicina fino al 43-40 con cui si va alla pausa lunga. Come detto è il terzo periodo a fare la differenza, Bologna perde tanti palloni in attacco, il Banco di Sardegna inizia a trovare la mano bollente di Evans e così il punteggio è capovolto sul 67-58 per Sassari dopo 30 minuti. Nel quarto conclusivo Sassari arriva sul +12 con tre minuti e mezzo da giocare, Aradori tenta l’ultima zampata, ma non c’è più tempo e la classifica sorride decisamente a Pozzecco.