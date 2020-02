Basket, Serie A: Milano vince al Forum contro Cremona, Brindisi supera Pesaro

Nella 22esima giornata della Serie A di basket l’AX Armani Exchange Milano vince al Forum 77-74 contro Cremona e si prende la terza vittoria consecutiva in campionato, fermando a quattro la striscia positiva degli ospiti. Match dall’esito incerto fino alla sirena finale, L’Olimpia però tira con percentuali migliori. Top scorer della partita il lungo serbo Vladimir Micov, 22 punti. Adrian Banks ne fa 25 e Brindisi sbanca la VitiFrigo Arena di Pesaro 103-77

AX ARMANI EXCHANGE MILANO-VANOLI CREMONA 77-74

Avvio in equilibrio al Forum, Cremona va avanti 13-12 ma la squadra di Messina inizia a segnare con continuità e piazza un parziale di 11-3 per finire il primo quarto in vantaggio sul punteggio di 23-16. Nel secondo quarto gli ospiti scivolano fino al -10 ma nei minuti finali della frazione si riportano sotto fino al 42-39 che chiude il secondo quarto. Ottimo il contributo di Michael Roll in uscita dalla panchina, ospiti trascinati dal solito Ethan Happ. Anche nel terzo quarto regna l’equilibrio, Cremona chiude avanti 61-59 grazie al canestro in penetrazione di Michele Ruzzier. Nel quarto periodo inizia forte Cremona, Nedovic ferma l’emorragia con una tripla in contropiede e Micov pareggia per l’Armani con un canestro da due punti, Sacchetti è costretto a chiamare timeout. Finale tirato e nervoso ma la squadra di Ettore Messina si prende la terza vittoria consecutiva in campionato 77-74 fermando a cinque la striscia positiva degli ospiti. Milano tira con migliori percentuali (45% dall’arco). Top scorer del match il serbo Vladimir Micov con 22 punti, il lungo regala la vittoria all’Olimpia con la tripla decisiva.

CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO-HAPPY CASA BRINDISI 77-103

L’Happy Casa sbanca la VitiFrigo Arena di Pesaro, i padroni di casa restano a una sola vittoria in campionato e rimangono fanalino di coda in classifica. Gli uomini di Vitucci nel primo quarto, conclusosi 18-16, non accelerano, poi nel secondo periodo iniziano a salire di colpi e si arriva alla sirena dell’intervallo lungo sul +10 per gli ospiti, 45-35. Nel terzo quarto i padroni di casa provano a imbastire una minima resistenza ma gli ospiti non alzano il piede dall’acceleratore e si portano sul 78-63 prima dell’ultimo quarto. Nel periodo conclusivo Brindisi gestisce e va a vincere senza particolari preoccupazioni, 103-77 il finale. Top scorer del match Adrian Banks con 25 punti, inarrestabile in attacco la guardia 34enne.