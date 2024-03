Basket, Serie A: Venezia piega Milano 78-72 e la sorpassa in classifica

basket serie a

I veneti vincono lo scontro d’alta classifica e si portano al terzo posto. Un maestoso Galloway trascina Reggio Emilia contro Varese

© instagram La ventitreesima giornata della Serie A di basket sorride all’Umana Reyer Venezia, che batte l’Ea7 Emporio Armani (al terzo ko in una settimana) con il punteggio di 78-72 e la supera in classifica, staccandola al terzo posto. Netta vittoria dell’Unahotels Reggio Emilia, che regola Varese con un sonoro 113-80 trascinata da uno strepitoso Galloway da 38 punti totali, consolidando così il proprio quinto posto in graduatoria.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-OPENJOBMETIS VARESE 113-80

I padroni di casa rompono l'equilibrio sul finire del quarto iniziale, aprendo un break di 15-1 che permette loro di chiudere i primi dieci minuti avanti di undici punti. I lombardi riescono parzialmente a riprendersi nel periodo successivo, giungendo all'intervallo lungo sul 51-44 dopo essere stati anche sul -4 poco prima della sirena. Galloway continua a trascinare Reggio anche al ritorno in campo (27 punti nei primi 30 minuti per lui), permettendo ai compagni di allungare in maniera decisiva sull’81-66. La sfida si conclude sul punteggio di 113-80: gli emiliani consolidano il proprio quinto posto, mentre Varese incassa il quattordicesimo ko stagionale. Galloway chiude con la bellezza di 38 punti a referto, alla Openjobmetis non bastano i 23 di Besson.

IL TABELLINO

Unahotels Reggio Emilia-Openjobmetis Varese 113-80 (26-15, 51-44, 81-66, 113-80)

Unahotels Reggio Emilia: Weber 8 (4/7 da 2, 0/1 da 3), Mainini 0, Cipolla 0, Galloway 38 (6/9 da 2, 8/15 da 3, 2/3 tl), Faye 19 (9/10 da 2, 1/3 tl), Smith 15 (3/5 da 2, 3/4 da 3), Uglietti 6 (1/1 da 2, 1/2 da 3, 1/2 tl), Atkins 6 (2/5 da 2, 0/1 da 3, 2/2 tl), Black 7 (3/3 da 2, 1/2 tl), Vitali 12 (3/3 da 2, 2/5 da 3), Grant 0 (0/2 da 2), Chillo 2 (1/3 da 2, 0/1 da 3). All.Priftis

Openjobmetis Varese: Mannion 20 (1/8 da 2, 3/5 da 3, 9/10 tl), Ulaneo 2 (0/1 da 2, 2/2 tl), Spencer 6 (3/5 da 2), Woldetensae 6 (1/2 da 2, 1/5 da 3, 1/1 tl), Moretti 3 (0/1 da 2, 1/3 da 3), Virginio 0 (0/2 da 3), McDermott 15 (3/7 da 2, 3/7 da 3), Besson 23 (2/4 da 2, 5/7 da 3, 4/5 tl), Okeke 2 (1/2 da 2), Brown 3 (1/4 da 2, 0/3 da 3, 1/2 tl). All.Bialaszewski

UMANA REYER VENEZIA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 78-72

Parte meglio la formazione veneta, che rifila un parziale di 15-6 agli uomini di Messina sul finale del primo periodo e sembra portare dalla sua l'inerzia dell'incontro. La reazione ospite è immediata in apertura di secondo quarto e vale il pareggio nel giro di tre minuti, col vantaggio che arriva subito dopo, anche grazie ad un Napier trascinatore, ma l’Umana Reyer si riporta subito avanti ed arriva a metà sfida sul 42-40, complice l'imprecisione milanese sotto canestro negli ultimi minuti. I veneti rientrano in campo col piede giusto e scappano nel terzo parziale, chiudendolo con un distacco di sedici punti che sembra orientare definitivamente il match. Gli uomini di Messina cercano di tornare in gioco nell’ultima frazione e si avvicinano negli ultimi secondi fino al -4, ma sono costretti ad incassare la terza sconfitta consecutiva con il punteggio di 78-72 (complice una favolosa stoppata di Brooks su Mirotic nel momento decisivo): Venezia supera così in classifica i meneghini.

IL TABELLINO

Umana Reyer Venezia-Ea7 Emporio Armani Milano 78-72 (27-21, 42-40, 65-49, 78-72)

Umana Reyer Venezia: Spissu 13 (2/5 da 2, 2/5 da 3, 3/3 tl), Heidegger 6 (1/2 da 2, 1/3 da 3, 1/3 tl), Casarin 8 (4/5 da 2, 0/2 da 3, 0/1 tl), De Nicolao 0 (0/1 da 3), O’Connell 2 (1/1 da 2), Janelidze n.e, Kabengele 9 (4/6 da 2, 0/1 da 3, 1/2 tl), Brooks 10 (2/6 da 2, 2/4 da 3), Simms n.e, Wiltjer 6 (0/3 da 2, 2/3 da 3), Tucker 14 (2/4 da 2, 1/3 da 3, 7/8 tl), Tessitori 10 (2/5 da 2, 1/1 da 3, 3/4 tl). All. Spahija

Ea7 Emporio Armani Milano: Bortolani n.e, Miccoli n.e, Tonut 9 (2/6 da 2, 1/1 da 3, 2/2 tl), Melli 2 (1/2 da 2), Napier 18 (2/4 da 2, 3/7 da 3, 5/6 tl), Flaccadori 8 (2/2 da 2, 1/2 da 3, 1/5 tl), Hall 0 (0/4 da 2, 0/1 da 3), Caruso 2 (1/3 da 2, 0/1 da 3), Shields 7 (1/5 da 2, 1/4 da 3, 2/2 tl), Mirotic 16 (3/6 da 2, 1/6 da 3, 7/8 tl), Hines 4 (2/4 da 2), Voigtmann 6 (1/2 da 2, 1/2 da 3, 1/3 tl). All.Messina