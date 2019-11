Basket, Serie A: Milano travolge Pistoia 83-63

SERIE A

Il posticipo del lunedì sera dell’ottava giornata di Serie A vede l’Olimpia Milano imporsi nettamente in casa contro Pistoia. Al Forum finisce infatti 83-63 a favore degli uomini di Ettore Messina, alla loro terza vittoria consecutiva in campionato, dove riescono a rimediare definitivamente la situazione dopo un inizio di stagione stentato. Nedovic è il miglior marcatore della partita con 19 punti; in doppia cifra chiudono anche Mack (12), Brooks (10) e White (10). Il terzo posto in classifica è agganciato. Basket, Serie A: Milano travolge Pistoia

A|X ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILANO-ORIORA PISTOIA 83-63

Tutto facile nel posticipo dell’ottava giornata di Serie A per Milano, che aggancia il terzo posto in classifica. I primi cinque minuti di gioco vedono i toscani quasi sempre avanti, ma poi la tripla di Brooks interrompe il vantaggio di Pistoia (7-5). Un devastante parziale di 17-0 dell’Olimpia spiana la strada agli uomini di Ettore Messina, che allungano già nel primo quarto che si conclude sul 21-12 con la tripla di White e la schiacciata di Biligha. Milano è nettamente padrona del gioco anche nel secondo periodo e rimane in pieno controllo del match. All’intervallo lungo Roll e Tarczewski (che al terzo tentativo riesce a segnare proprio sulla sirena) sono i migliori realizzatori dell’Armani con 8 punti ciascuno, mentre il più prolifico di Pistoia è Brandt con 6 punti. Si va al riposo col risultato di 42-28. Continua a non esserci sfida anche nel secondo tempo. Il terzo quarto è ancora più dominante per l’A|X: il penultimo parziale di gioco finisce infatti con un 33-15 che ammette poche repliche. Mack prima e Dowdell dopo inaugurano il secondo tempo; Wheatle ruba e converte in contropiede solitario ma Brooks dall’angolo chiude il 6-0 parziale subito. Micov si iscrive alla gara, Mack con 5 punti di fila e Nedovic regalano il +25 e l’accelerata della squadra di coach Messina è quella decisiva. L’Armani non rallenta e l’ex Unicaja tira, riuscendo a segnare, tutto quello che gli passa per le mani: +32 e 15 punti nel quarto del Serbo. 75-43 a un quarto dal termine. L’ultimo parziale ha pochissima storia con i padroni di casa che alzano notevolmente il piede dall’acceleratore limitandosi ad amministrare il vantaggio. È la settima vittoria consecutiva tra campionato ed Eurolega e la quinta stagionale in Serie A; per i meneghini 19 punti di Nemanja Nedovic e 10 ciascuno per Aaron White e Jeff Brooks.