Basket, Serie A: Milano stravince, la Virtus risponde  

SERIE A

L’Olimpia schiaccia Napoli 90-67, ma i bolognesi non sono da meno con il netto 96-77 a Pesaro. Ok anche Brescia, Tortona e Venezia

La Virtus Bologna non perde un colpo e ipoteca la vittoria della regular season di Serie A di basket. Nella 27ª giornata, gli uomini di Scariolo espugnano Pesaro 96-77 (18 punti per Mannion) e restano a +4 su Milano, vincitrice 90-67 contro Napoli. Nessun problema anche per Brescia, 99-64 contro Reggio Emilia, e Tortona, 104-99 (con 33 punti di Daum) contro Varese. La Fortitudo vince con Trento e spera, ok anche Venezia, Trieste e Treviso. ufficio-stampa

PESARO – VIRTUS BOLOGNA 77-96

Continua la corsa spedita della Virtus Bologna verso la vittoria della regular season. Gli emiliani espugnano Pesaro 96-77, superando la resistenza portata soprattutto da un generoso Delfino (18 punti, 6 assist e 5 rimbalzi). Gli uomini di Scariolo sfoderano un’altra grande prestazione di squadra e scavano il solco decisivo nella parte centrale dell’incontro, arrivando all’intervallo lungo con 6 punti di margine per poi piazzare un 27-13 nel terzo periodo. Sugli scudi il top scorer degli ospiti Nico Mannion, 18 con 4/6 da tre (e 7 assist), che fa buona coppia con Hackett (13 punti). Con quattro punti di vantaggio, il successo della regular season sembra quasi una formalità, mentre Pesaro scivola a due punti dall’ottavo posto.

MILANO - NAPOLI 90-67

Milano ritrova continuità in campionato e ottiene la seconda vittoria consecutiva, schiacciando Napoli con un netto 90-67. Partita facile per Olimpia, che conduce fin dalle prime fasi per portarsi all’intervallo lungo sul 43-37 e allunga con decisione grazie al 34-10 ottenuto nel terzo quarto. Gli ultimi minuti diventano un puro garbage time per ritoccare le statistiche, ma la testa degli uomini di Messina è già ai prossimi impegni. Da sottolineare le prestazioni di Alviti, 25 punti con 8/12 dal campo, e Nic Melli, con 10 punti, 8 rimbalzi e 5 assist. Milano resta seconda a due vittorie dalla Virtus, Napoli continua a flirtare pericolosamente con la zona retrocessione.

BRESCIA – REGGIANA 99-64

Brescia reagisce di rabbia alla sconfitta rimediata contro Tortona e abbatte Reggio Emilia con un umiliante 99-64. Il match viene indirizzato dai lombardi già nel secondo quarto, con un parziale di 33-16 che non lascia scampo a possibili rimonte degli emiliani, i quali totalizzano appena 9 punti anche nell’ultimo periodo, a partita ormai decisa. La Germani sorride ancora grazie al trio Della Valle (24 punti), Gabriel (19 con 9 rimbalzi) e Mitrou-Long (15 punti), confermandosi squadra da temere per i playoff. Intanto, il terzo posto è in ghiaccio.

TORTONA –VARESE 104-99

Tortona non smette di sognare e si avvicina ai playoff con un altro, grande passo. La Derthona batte Varese 104-99, punteggio da Nba, e prosegue sulle ali dell’entusiasmo, trascinata da prestazioni favolose di Daum (in doppia doppia da 33 punti e 11 rimbalzi) e Macura (20 punti). Ai lombardi non bastano i punti combinati del trio Sorokas (19), Keene (18) e Woldetensae (17), in grado di riaprire la partita dal -9 all’89-89 a 4 minuti dalla fine. Una tripla di Macura, però, chiude i conti e tiene Tortona in quarta posizione, mentre Varese resta a 22 punti.

SASSARI –VENEZIA 63-66

Uno dei match più combattuti di giornata vede Venezia di espugnare il campo della Dinamo Sassari 63-66. Gli ospiti vanno avanti nel primo tempo, guidati soprattutto da Stone (15 punti, 9 rimbalzi e 5 assist) e completano il secondo quarto a +10. I sardi non gettano la spugna e, punto dopo punto, entrano nell’ultimo minuto con un punto di vantaggio, prima che Brooks si riveli decisivo con il canestro in post basso del sorpasso e il rimbalzo offensivo con cui toglie tempo agli avversari. Ci pensa poi Tonut in lunetta a firmare il +3 finale, mentre il tiro di Logan del possibile canestro non va a bersaglio. Venezia quinta a 30 punti, Sassari resta dietro a 26.

TRIESTE – CREMONA 84-72

Trieste rientra di prepotenza nel lotto delle contender per un posto nei playoff, battendo Cremona 84-72 per centrare la terza vittoria consecutiva e salire in settima posizione. I lombardi provano a lottare e grazie a un parziale di 9-0 in chiusura di secondo quarto riescono a presentarsi in scia alla seconda metà della partita. Poco alla volta, i friulani iniziano a scappare via e, nonostante le triple di Juskevicius (24 punti totali), controllano dal +7 a 100” dalla fine per firmare l’84-72 finale, con i 17 punti di Grazulis. Solo la matematica non condanna Cremona, ormai vicinissima alla retrocessione.

TREVISO – BRINDISI 96-90

Treviso lotta e conquista un successo pesantissimo contro Brindisi. I veneti si impongono 96-90 al termine di una sfida giocata punto a punto e colgono la seconda vittoria nelle ultime tre giornate per portarsi a quota 22 punti, gli stessi dei pugliesi, e tirarsi fuori dalle sabbie mobili. In un match arrivato in perfetta parità all’ultimo quarto, la Nutribullet ha la meglio grazie ai 25 punti a testa di Bortolani e Russell, mentre per i brindisini non sono sufficienti i 21 (con 7 rimbalzi e 6 assist) di Gentile.

FORTITUDO BOLOGNA – TRENTO 89-69

Vittoria schiacciante e fondamentale per la Fortitudo Bologna, che supera Trento 89-69 nello scontro salvezza e si costruisce un’ultima chance di provare a restare in Serie A. Dopo un primo tempo equilibrato, fino al 40 pari all’intervallo lungo, gli emiliani piazzano la stoccata nel terzo quarto e, sulle ali delle giocate di Benzing (22 punti) e Aradori (17), volano fino all’89-69 finale, che li porta ad appena due punti da Napoli terzultima. Trento è appena più su.