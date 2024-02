Serie A: Milano piega Pistoia, Scafati rimonta Pesaro. Si rialza Trento

basket

I biancorossi vincono in trasferta 78-72, i marchigiani vengono rimontati nell’ultimo quarto e cedono 82-83. Torna al successo la Dolomiti Energia, 90-84 su Varese

La diciannovesima giornata della Serie A di basket sorride a Milano, che supera in trasferta Pistoia con il punteggio di 78-72 e aggancia Venezia al terzo posto in classifica. Ritorna al trionfo Trento, che grazie al 90-84 su Varese rialza la testa dopo otto sconfitte nelle ultime nove gare e mantiene l’ottavo posto. Esulta in rimonta Scafati, che riprende Pesaro nell’ultimo quarto per 83-82, mentre Sassari supera Cremona 86-80.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-VANOLI CREMONA 86-80

LA PARTITA

La prima di coach Markovic al PalaSerradimigni inizia con primo quarto di sostanziale equilibrio, chiuso sul +2 dai padroni di casa, ma è nel secondo parziale che si scatenano i giocatori della Dinamo, trascinati da un Charalampopoulos da 15 punti nella prima parte di gara e un Jefferson on fire poco prima dell’intervallo lungo. La Vanoli è in partita e reagisce agli strappi di Sassari, ma arriva alla pausa sotto di sette lunghezze. I dieci punti di distacco al primo canestro dal rientro in campo non spaventano gli ospiti, bravi a ricostruire gradualmente la partita e portarsi sotto di un punto a meno di un minuto dalla fine del terzo periodo con la tripla di Lacey, autore anche della doppia del sorpasso prima della risposta sulla sirena di Tyree che vale il 59-58. Gli ultimi dieci minuti si giocano inizialmente punto su punto, ma Cappelletti e soprattutto Charalampopoulos (top scorer con 24 punti, tre in più di Jefferson) costruiscono l’allungo decisivo che pone le basi per il 86-80 finale. Grazie a questo successo la Banco di Sardegna Sassari aggancia in classifica proprio Cremona (che si consola con una miglior differenza punti tra le due sfide di andata e ritorno) e si rialza dopo tre sconfitte consecutive.

IL TABELLINO

Banco di Sardegna Sassari-Vanoli Cremona 86-80 (17-15, 39-32, 59-58, 86-80)

Banco di Sardegna Sassari: Cappelletti 5 (2/5 da 2, 0/1 da 3, 1/1 tl), Kruslin 6 (0/2 da 2, 2/6 da 3), Charalampopoulos 24 (4/5 da 2, 5/8 da 3, 1/2 tl), Gombauld 6 (3/4 da 2), Jefferson 21 (1/2 da 2, 5/9 da 3, 4/4 tl), Pisano 0, Treier 7 (1/1 da 2, 5/5 tl), Tyree 5 (1/2 da 2, 0/2 da 3, 3/4 tl), Raspino n.e, Gentile 0, McKinnie 2 (1/1 da 2), Diop 10 (4/4 da 2, 2/2 tl). All.Markovic

Vanoli Cremona: Adrian 12 (2/3 da 2, 2/7 da 3, 2/2 tl), Zegarowski 5 (1/1 da 2, 1/2 da 3), Pecchia 16 (4/4 da 2, 2/2 da 3, 2/2 tl), Denegri 9 (3/8 da 3), Golden 4 (2/4 da 2), Lacey 16 (5/5 da 2, 2/9 da 3), Piccoli 0 (0/1 da 3), Mccullough 13 (2/5 da 2, 3/4 da 3), Zanotti 3 (1/2 da 3), Eboua 2 (1/1 da 2, 0/1 da 3). All.Cavina