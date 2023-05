Basket, Serie A: Milano vince anche gara-2 contro Sassari e vede la finale

BASKET

L’Olimpia si impone 80-75 e vola sul 2-0 nella serie della semifinale scudetto

© olimpia milano 1 di 4 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Vede la finale scudetto Milano che, in gara-2 della semifinale playoff di Serie A di basket, batte Sassari 80-75 e vola 2-0 nella serie. Gara molto più equilibrata della precedente, con i sardi che chiudono avanti il primo quarto e rimangono in partita fino all’ultimo parziale, quando Messina piazza l’allungo decisivo e riesce a portare a casa l’incontro. Giovedì prossimo gara-3 a Sassari, con una vittoria che farebbe volare i meneghini in finale.

LA PARTITA

Milano si aggiudica anche gara-2 della semifinale scudetto, battendo Sassari 80-75. Mani fredde per l’Olimpia in avvio, con il Banco di Sardegna che è più incisivo sotto canestro e vola a +7. Messina chiama subito un time out e ottiene la reazione dei suoi che, guidati da Melli e Voigtmann, mattatore assoluto in gara-1, si riportano sotto nel punteggio, ma è un fuoco di paglia. I sardi continuano a essere più intensi, devastanti a rimbalzo e in transizione con Dowe e Robinson. Il risultato alla fine del primo quarto è 13-19. Nel secondo la circolazione di Milano è molto più fluida, disorienta la solida difesa di Sassari e si riporta a -1. Il sorpasso meneghino è firmato Baron, letale dall’arco così come Napier dalla lunetta. La risposta sarda invece è affidata a Bendzius, uno dei migliori in campo, che riporta i suoi sul momentaneo +2. All’intervallo il risultato è 39-38. Al rientro sul parquet aumenta la pressione dell’Olimpia, con Napier che sale in cattedra per riscattare un primo tempo sotto tono e riportare in vantaggio i padroni di casa. Il match prosegue aperto, con le due squadre che rispondono canestro su canestro: Voigtmann colpisce da tre, Jones risponde in transizione. Nel quarto parziale allunga ancora Milano, che vola sul +7. Napier continua a disegnare traiettorie che la difesa ospite non riesce a leggere e il vantaggio meneghino aumenta ancora grazie alle triple di Datome. Mvp del match. Nel finale la Dinamo prova a reagire con Jones che colpisce dall’arco e firma il -2, ma non basta. Finisce 80-75 per Milano, che vola 2-0 nella serie: giovedì l’Olimpia avrà l’occasione, a Sassari, di chiudere i giochi e volare in finale scudetto.