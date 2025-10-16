Logo SportMediaset
Basket
basket

Luca Vildoza e Milica Talic fermati per aggressione a un'operatrice sanitaria

Notte agitata per il playmaker argentino della Virtus e la moglie, ex pallavolista

16 Ott 2025 - 13:36
29 foto

Il playmaker argentino della Virtus Luca Vildoza, 30 anni, e la moglie Milica Talic, sono stati fermati la scorsa notte dalla polizia a Bologna per aver aggredito un'operatrice di un'ambulanza nel corso di una lite in strada, su viale Silvani. I due coniugi erano su un'auto e il conducente avrebbe inveito senza apparente motivo contro l'ambulanza, accostata a lato per individuare il luogo di un'emergenza. Poi l'auto ne avrebbe ostacolato la marcia. L'operatrice, scesa, è stata aggredita dalla ragazza, 26enne ed ex pallavolista, che l'ha afferrata per i capelli e per il collo, e poi anche il cestista l'avrebbe afferrata per il braccio e sollevata per il collo. Dopo l'arresto, i due sono stati rimessi in libertà: la Procura ha rinunciato al processo in direttissima. 

