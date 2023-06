Basket, Serie A: Milano batte ancora Sassari

PLAYOFF SERIE A

L’Olimpia vince anche gara-3 93-61, chiude 3-0 la serie e ora affronterà una tra Bologna e Tortona

© italyphotopress Milano è la prima finalista dei playoff scudetto di Serie A. Nella gara-3 delle semifinali, l’Olimpia batte Sassari 93-61, questa volta a domicilio, chiudendo la serie 3-0. I meneghini sono incisivi fin dall’inizio, riuscendo a colpire sia con continuità e chiudendo il primo tempo avanti 16-22. I sardi provano a reagire nel secondo ma senza riuscire a invertire l’inerzia della gara. In finale Milano affronterà una tra Bologna e Tortona.

Milano vola in finale scudetto, dopo aver dominato e battuto in gara-3 Sassari 93-61. Mani caldissime per l’Olimpia in avvio, che mette subito due triple e vola sul +8. I meneghini fanno circolare con fluidità il pallone per aprire la solida difesa sarda e sfruttare gli inserimenti di Melli, decisivo sotto canestro. Con il passare dei minuti si scioglie il Banco di Sardegna, che si rifà sotto nel punteggio con Robinson, ma continua a subire le transizioni avversarie. Alla fine del primo quarto il risultato è 16-22. Nel secondo sale la qualità di palleggio di Sassari, che ritrova smalto sotto canestro con Stephens e Dowe, ma senza riuscire ad alzare le proprie percentuali dall’arco. Gli uomini di Messina sono bravi a reggere l’urto e rispondere alla pressione dei padroni di casa, con il solito Voigtmann a colpire in penetrazione. Il finale di tempo è favorevole a Milano, che va all’intervallo in vantaggio di cinque punti: 36-41. Al rientro sul parquet sale in cattedra Dowe, che riporta i suoi a -2, e si attivano i tiratori delle due squadre: prima colpisce Bendzius, firmando il momentaneo (e unico) vantaggio di Sassari, poi risponde Shields, che riporta i suoi a +5, anche grazie ai soliti assist visionari di Napier. Bucchi prova a invertire di nuovo l’inerzia con Diop, ma con la partita che si fa più fisica i sardi calano di concentrazione e l’Olimpia ne approfitta: Datome segna due triple consecutive e firma il +13 meneghino. Alla fine del terzo quarto il risultato è 53-66. Negli ultimi dieci minuti arriva la reazione, nervosa e d’orgoglio, dei padroni di casa, ma è un fuoco di paglia. Milano continua a giocare con il pilota automatico, Melli è inarrestabile a rimbalzo e Voigtmann allunga a +20. Gli ultimi minuti sono un dominio ospite, con il vantaggio che aumenta ancora fino al definitivo +32. Milano batte quindi Sassari 93-61, chiude la serie 3-0 e vola in finale scudetto, dove affronterà una tra Bologna e Tortona.

