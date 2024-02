Basket, Serie A: la Virtus travolge Treviso ed è seconda in solitaria

BASKET

Dopo un avvio complicato, le V nere si risvegliano con un sontuoso Mickey: è sorpasso nel secondo quarto, per poi chiudere sul 100-61. C'è solo Bologna alle spalle di Brescia

© ipp La 19a giornata della Serie A di basket si chiude con la vittoria della Virtus Bologna, che soffre solo nel primo quarto contro la Nutribullet Treviso. I veneti scattano meglio, ma vengono travolti con un parziale di 22-3 nel secondo quarto e non si riprendono più. La Segafredo accelera e, con Zizic (15) top-scorer davanti a Belinelli e Mickey (14), vince 100-61. Le V nere sono così seconde da sole (14-5) alle spalle della Germani Brescia (15-4).

Un primo quarto sui generis, per poi accelerare e dominare nell'ultima sfida della 19a giornata: la Virtus Bologna sconfigge così la Nutribullet Treviso, travolta col punteggio di 100-61 al PalaVerde, e si porta al secondo posto in solitaria. L'avvio è shock per i veneti, che scivolano subito sul 7-0, ma poi pareggiano con Olisevicius e sorpassano a suon di triple: Treviso vola sul 20-14 e lo mantiene con l'ex Gora Camara, prima del canestro finale della Virtus per il 25-21 dopo i primi dieci minuti. Nel secondo quarto la Nutribullet resta in vantaggio (31-29) finché non entra Jordan Mickey, che è un fiume in piena: 7/7 da 2 e ribaltone per la Virtus, che ritrova anche l'efficacia da lontano di Belinelli e quella sotto canestro di Zizic. Nasce così un parziale da 22-3 che capovolge completamente la sfida: le V nere vanno al riposo sul vantaggio di 51-34 e non si guardano più indietro. Nel terzo quarto Bologna vola sul +27 con Shengelia e continua a spingere, con le triple di Hackett che valgono il +35 insieme ai canestri di Zizic. Belinelli ricaccia Treviso sul -30 (80-50), prima di un ultimo quarto di pura accademia. Entrambe le squadre lo giocano con le seconde linee, con Zanetti (tripla) e Torresani protagonisti per la Nutribullet. Quest'ultimo e Mezzanotte firmano i canestri del 100-61 finale, un punteggio-shock per Treviso: dal quarto d'ora di gioco in poi, parziale di 71-30 per la Virtus. Le V nere volano così al secondo posto (14-5) e sono l'unica inseguitrice della Germani Brescia (15-4), precedendo l'Olimpia e la Reyer (13-6). La Nutribullet resta penultima, in tandem con Pesaro: 5-14 il suo score, senza vittorie contro la top-7 della Serie A. Zizic (15) e il duo Belinelli-Mickey (14) i top-scorer per Bologna, a Treviso non bastano Robinson e Harrison (12).

IL TABELLINO

NUTRIBULLET TREVISO BASKET-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 61-100

(25-21, 34-51, 50-80)

Nutribullet Treviso Basket - Bowman 11 (1/9, 1/6, 6/6 tl), Robinson 12 (1/2, 3/5, 1/2 tl), Allen 4 (2/4, 0/1), Olisevicius 5 (0/6, 1/6, 2/2 tl), Paulicap 4 (2/2 da 2), Mezzanotte 2 (1/2 da 2), Zanelli 3 (0/3, 1/3), Harrison 12 (5/7 da 2, 0/1, 2/3 tl), Camara 6 (3/3 da 2), Torresani 2 (1/1, 0/2), Faggian (0/1, 0/2, 0/2 tl), Scandiuzzi. All. Vitucci.

Virtus Segafredo Bologna - Cordinier 8 (4/4, 0/2), Belinelli 14 (1/2, 3/4, 3/3 tl), Shengelia 11 (4/5, 0/2, 3/3 tl), Hackett 6 (2/2 da 3), Zizic 15 (6/6 da 2, 3/3 tl), Lundberg 5 (1/1, 1/2), Mascolo 8 (4/6, 0/1), Lomazs 10 (2/2, 2/2), Mickey 14 (7/8, 0/1), Polonara 4 (2/2, 0/2), Abass 5 (2/3, 0/2, 1/2 tl). N.e. Pajola. All. Banchi.