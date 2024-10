Basket, Serie A: la Virtus soffre ma resta imbattuta

La Virtus Bologna si conferma imbattibile in campionato: nella quinta giornata della Serie A di basket, la formazione di Banchi supera 74-69 Cremona, salendo in vetta in attesa di Sassari-Trento. Un successo che matura nella ripresa dopo il 37-32 in favore della Vanoli: decisivi, per le V Nere, i 13 punti di Cordinier e i 12 di Polonara, mentre agli uomini di Cavina, al quarto ko, non bastano i 20 di Jones e i 15 di Davis.