Basket, Serie A: la Virtus espugna il PalaLeonessa, si forma un duo in vetta

Il big match vede trionfare le V nere a suon di triple: 87-73 il punteggio che manda ko la Germani Brescia. Banchi e i suoi agganciano la capolista e sono davanti per gli scontri diretti

© italyphotopress Era la gara più attesa della 24a giornata della Serie A di basket e non ha deluso le attese, con dei ritmi da playoff e un autentico spettacolo. La Germani Brescia vive un primo quarto incoraggiante, poi deve arrendersi all'efficacia da tre punti di Belinelli e compagni. La spunta la Virtus Segafredo Bologna col punteggio di 87-73, che vale l'aggancio alla vetta. Le V nere sarebbero prime per gli scontri diretti, se la regular season finisse oggi.

Il doppio turno di Eurolega non lascia strascichi alla Virtus Segafredo Bologna, che domina al PalaLeonessa e sconfigge 87-73 la Germani Brescia nel match che chiude la 24a giornata: Banchi e i suoi tornano così in vetta. La gara più attesa del finale della regular season inizia con un ritmo da playoff e dei continui cambiamenti di fronte. I padroni di casa subiscono un parziale di 5-0 con la tripla di Pajola, poi replicano dalla distanza: due canestri da lontano di Christon e la ritrovata efficacia valgono il sorpasso sull'11-9. Petrucelli è il trascinatore nel primo quarto con dieci punti e ricaccia subito indietro il tentativo di rimonta di Belinelli: il +5 (20-15) non dura a lungo, con Polonara ad accorciare e chiudere il primo periodo sul 22-20. Si riparte dunque con la Germani Brescia in vantaggio, ma la Virtus aggredisce il secondo quarto con un ritmo differente e tre triple: Polonara e Abass riacciuffano i rivali sul 26-26, Lundberg firma il sorpasso virtussino sul 29-28. Le V nere hanno un piccolo momento d'appannamento e la Leonessa rientra (31-31), ma Abass è ancora letale con due canestri da tre: è 38-31 per gli ospiti, che resistono al rientro rivale e chiudono sul 44-39 a metà gara.

Brava la Virtus ad attaccare, ma anche a contenere Della Valle: la stella della Germani resta a secco nei primi due quarti. Ci si aspetta la reazione dei padroni di casa nella ripresa, invece la Virtus trova un parziale di 9-0. Due triple di Belinelli valgono il massimo vantaggio sul +15 (59-44), poi si accende Della Valle: le sue giocate riportano Brescia a -8 (64-56). Il ritorno in gara viene subito frenato da Polonara (tripla) e da una magia di Lundberg:: canestro da metà campo ed è 73-61 per le V nere a dieci minuti dal termine. L'ultimo quarto è così una pura formalità, che si apre con altre tre triple della Virtus per volare a +19 (84-65). Nei minuti conclusivi c'è anche spazio per una maxi-rissa causata da una spinta di Burnell su un rivale, che nella sua caduta colpisce coach Banchi: il parapiglia causa le espulsioni di Shengelia e Porto, i più attivi nel caos. Si riprende con un doppio tiro libero a favore della Virtus, poi negli ultimi minuti Brescia accorcia il passivo. Finisce 87-73 grazie alla tripla di Petrucelli, ma non cambia il risultato: le V nere agganciano la Germani Brescia in vetta (17-7) e fanno due su due negli scontri diretti. Se la regular season finisse oggi, Bologna sarebbe la prima testa di serie nei playoff. La squadra chiude col 47.3% da tre (17/36) e Belinelli top-scorer con 17 punti, portandone cinque in doppia cifra al PalaLeonessa.

IL TABELLINO

GERMANI BRESCIA-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 73-87

(22-20, 39-44, 61-73)

Germani Brescia - Christon 11 (1/5, 2/4, 3/4 tl), Bilan 10 (4/9, 0/2, 2/2 tl), Burnell 13 (4/8, 0/1, 5/5 tl), Della Valle 8 (1/3, 1/5, 3/3 tl), Petrucelli 14 (4/5, 2/6), Gabriel 4 (2/3, 0/2), Massinburg 4 (2/3, 0/5), Cournooh 5 (1/1, 1/2), Akele 1 (0/2 da 2, 1/2 tl). N.e. Tanfoglio, Pollini, Porto. All. Magro.

Virtus Segafredo Bologna - Belinelli 17 (0/2, 4/4. 5/6 tl), Pajola 10 (2/3, 2/5), Dobric 3 (1/3, 0/4, 1/2 tl), Shengelia 8 (3/5, 0/3, 2/4 tl), Dunston 2 (1/1 da 2), Lundberg 12 (4/6 da 3), Mascolo 2 (1/3, 0/2), Lomazs 2 (0/1, 0/2, 2/2 tl), Polonara 14 (1/2, 4/4), Zizic 4 (1/2 da 2, 2/3 tl), Abass 13 (2/2, 3/6), Menalo. All. Banchi.

Note: espulsi Shengelia (V) e Porto (B) dopo una rissa a due minuti dal termine.