Basket, Serie A: la Virtus Bologna vince a Trento 83-77 e rimane da sola in vetta

BASKET SERIE A

Nella 17a giornata di Serie A di basket la Virtus Bologna passa a Trento 83-77 e chiude in prima posizione il girone di andata, con due punti di vantaggio sulla Dinamo Sassari che aveva superato Pistoia nell’anticipo. Nel derby lombardo Cantù supera Milano al Forum 86-83 con un grande finale di Andrea Pecchia. Cremona vince in casa contro Brindisi 93-89 e la scavalca al quinto posto in classifica grazie ai 20 punti di Wesley Sanders.

DOLOMITI ENERGIA TRENTO-SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA 77-83

Bologna vince alla Blm Group Arena di Trento e chiude al primo posto il girone di andata, Trento era obbligata a vincere per poter sperare nell’approdo alle Final Eight ma manca il suo obiettivo nonostante una buona gara. Partono bene i padroni di casa con l’ex di giornata Alessandro Gentile in evidenza, la guardia della nazionale sembra intenzionata a farsi rimpiangere dai tifosi avversari in trasferta. Il primo quarto si chiude sul 21-17 per la Virtus, il migliore per i padroni di casa è un produttivo Rashard Kelly. Nel secondo quarto l’attacco di Trento fatica e sbaglia troppo, Milos Teodosić è inarrestabile e segna sei punti mettendo in crisi la difesa dei padroni di casa. Gentile prova a tenere Trento a galla con la sua energia, all’intervallo lungo però il risultato è uno schiacciante 42-25 in favore degli uomini di Aleksandar Djordjević che scappano via. A fine terzo quarto Bologna è avanti 68-65 grazie ai canestri di Teodosić e agli assist di Stefan Marković. Il quarto quarto si chiude sull’83-77 per gli ospiti, decide la sfida nel finale uno straordinario Teodosić con 15 punti consecutivi, un’enormità. Ai padroni di casa non bastano i 22 di un indomito Gentile, il playmaker serbo di Bologna finisce con 30 punti.

A|X ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILANO-SAN BERNARDO-CINELANDIA CANTÙ 83-86

Al Mediolanum Forum di Assago si affrontano Milano già sicura dell’accoppiamento con Cremona nelle Final Eight e Cantù già eliminata dalla corsa, l’Armani cade nel finale sotto i colpi di Andrea Pecchia. Cantù parte forte e dopo tre minuti è già avanti 8-4, poi l’Armani reagisce ma il primo quarto finisce 22-19 per gli uomini di Cesare Pancotto guidati dai canestri di Kevarrius Hayes. All’intervallo lungo gli ospiti sono avanti 48-36 grazie alla velocità dei loro piccoli che non risentono della maggior stazza degli avversari. Milano tira malissimo dall’arco, soltanto un centro su 11 tentativi, molto meglio il 7/12 di Cantù. Nel terzo quarto i sette punti consecutivi di Luis Scola danno ossigeno all’Armani che si riporta sul -7. Un altro canestro del lungo argentino e una tripla di Vladimir Micov portano in vantaggio Milano, il terzo quarto finisce 62-61 per l’Armani trascinata da uno scatenato Micov. Nel quarto quarto è decisivo il parziale di 14-3 degli ospiti che si guadagnano il trionfo con i fondamentali cinque punti di Pecchia per il sorpasso decisivo. Migliori marcatori Scola e Wes Clark con 21 punti a testa.

VANOLI CREMONA-HAPPY CASA BRINDISI 93-89

Al PalaRadi vince Cremona che scavalca Brindisi in classifica, chiude al quinto posto il girone d’andata e affronterà Milano nelle Final Eight di Coppa Italia. A fine primo quarto i padroni di casa sono avanti 27-21 con la tripla sullo scadere di Niccolò De Vico. 11 punti per Wesley Saunders (impreziositi da tre assist), per gli ospiti sei punti per John Brown. Cremona molto fluida in attacco e attiva a rimbalzo (11-5). All’intervallo lungo Cremona è avanti 52-40 dopo essere stata sopra anche di 16. Pesano le otto palle perse di Brindisi che permettono a Cremona di correre. Il terzo quarto si chiude con un parziale di 12-0 per Brindisi, Cremona avanti 70-61. Nell’ultima frazione di gioco Brindisi torna sotto, Cremona è in vantaggio di soli tre punti. Dominique Sutton trascina di pura energia i compagni, lo aiuta Iris Ikangi con due triple per un finale incerto. Ikangi sbaglia da tre e non riesce a riportare i suoi a -1, poi arriva l’uno su tre ai liberi di Adam Banks a togliere le ultime speranze di vittoria agli ospiti. Il punteggio finale è 93-89, miglior marcatore Saunders con 20 punti.