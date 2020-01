Basket, Serie A: Sassari raggiunge Bologna in vetta, Brescia stoppa Venezia

BASKET

Negli anticipi della 17esima giornata di Serie A di basket Sassari sbanca il PalaCarrara di Pistoia 78-70 e raggiunge momentaneamente Bologna in vetta: sette vittorie consecutive per i sardi trascinati dai 17 punti del croato Miro Bilan. Nell’ultima giornata del girone d’andata arriva anche la sconfitta di Venezia a Brescia 70-64, con i padroni di casa che la spuntano grazie ai 22 di Awudu Abass. La Reyer non riesce a garantirsi l’accesso alle Final Eight di Coppa Italia.

ORIORA PISTOIA-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 70-78

Al PalaCarrara la squadra di Gianmarco Pozzecco, seconda in classifica in attesa del match della Virtus Bologna, allunga a sette la sua striscia di vittorie consecutive. Pistoia in casa è reduce da cinque successi in fila ma non riesce a superare la migliore difesa del campionato. Avvio perfetto per Sassari in attacco che tira quattro su quattro dal campo con Miro Bilan e Michele Vitali, l’ex Sassari Terran Petteway riporta in scia Pistoia con un canestro dall’arco. Pozzecco cerca di sfruttare al massimo i chili di Bilan sotto canestro, Pistoia però rimane in gara nonostante l’1/6 da tre punti. 20-15 per Sassari alla sirena del primo quarto, 8 punti a testa per Bilan e Justin Johnson. Nel secondo quarto Pistoia inizia forte con un parziale di 12-2, scatenato Aristide Landi che colpisce tre volte dalla lunga distanza. Gli uomini di Michele Carrea giocano aggressivi sui due lati del campo e all’intervallo lungo conducono 39-32, per i sardi pesano le dieci palle perse. Nel terzo quarto Sassari torna a -2 con la tripla di Marco Spissu ma i canestri di Lorenzo D'Ercole e Marcus Brandt regalano un nuovo mini-break a Pistoia. Il terzo quarto si chiude 55-52 per Sassari che infila un parziale di 14-5 con Michele Vitali che trascina i suoi tirando 5/6 dal campo. Bilan comincia con la solita efficacia l’ultimo quarto segnando cinque punti consecutivi, Sassari scappa via ed è Spissu il protagonista con una tripla importante. I padroni di casa non si arrendono, il finale è punto a punto ma alla fine Sassari vince di otto. A fare la differenza per la squadra di Pozzecco è la percentuale dall'arco: gli ospiti tirano 11/19, Pistoia appena 10/38.

GERMANI BASKET BRESCIA-UMANA REYER VENEZIA 70-64

I campioni in carica della Serie A di basket rimediano una sconfitta al PalaLeonessa e mancano il successo che avrebbe regalato loro l’accesso alle Final Eight 2020 di Pesaro. Per il primo canestro bisogna aspettare un’eternità, tre minuti di gioco, poi sotto canestro spunta Julyan Stone che porta in vantaggio gli ospiti. Brescia perde troppi palloni favorendo così l’ottima difesa degli ospiti, anche il tiro non aiuta i padroni di casa che partono con un desolante 2/8 dal campo. Importanti l’arresto e tiro in area di David Moss e la tripla di DeAndre Lawnsdome per riportare sotto i padroni di casa. Il primo quarto finisce 14-10 per Venezia, percentuali basse al tiro per entrambe le squadre. Mitchell Watt apre la seconda frazione con una schiacciata dopo aver fatto vedere le sue capacità difensive al termine del quarto precedente con una grande stoppata. Quattro tiri e quattro canestri per Stefano Tonut, dopo i primi due quarti Venezia è sopra 32-25. Nel terzo quarto arriva il quarto fallo per Tyler Cain: un grande problema per i padroni di casa, già costretti a rinunciare ai lunghi Ken Horton e Ojars Silins. Awudu Abass e Luca Vitali infilano due triple importanti e Brescia risale a -3, sono sette i punti nella terza frazione per lo scatenato Vitali. Il terzo periodo si chiude con la Reyer avanti 47-41. Nell’ultimo quarto il pubblico incoraggia i padroni di casa che si scuotono e rimontano, l’appoggio facile di Abass sotto canestro regala alla Germani il 49 pari. La tripla di Austin Daye riporta Venezia sopra di sette, poi gli ospiti crollano e subiscono un parziale di 16-0. La Reyer conferma la sua fragilità in trasferta, solo una vittoria finora, inoltre non riesce a sfruttare il dominio a rimbalzo contro Brescia rimaneggiata nel reparto lunghi. Abass miglior marcatore della sfida con 22 punti.