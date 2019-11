Basket, Serie A: la Virtus Bologna non si ferma più 

BASKET

In attesa della gara dell’Olimpia Milano di domani contro Pistoia, l’ottava giornata di Serie A vede nuovamente imporsi la Virtus Bologna, che supera in casa Treviso 84-79. Ottavo successo consecutivo (su otto gare disputate) per gli emiliani, che vincono nella loro nuova Arena. Venezia supera Sassari al fotofinish; Brindisi è corsara a Trieste e va al secondo posto in solitaria. Brescia vince 91-74 il derby lombardo contro Varese, Roma conquista due punti importantissimi a Cantù. Cremona-Fortitudo Bologna 80-73.

SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA-DE LONGHI TREVISO 84-79

Rimane a punteggio pieno la Virtus Bologna, che sa solo vincere in questa regular season. Il primo quarto fila via velocemente sul filo dell’equilibrio e il divario rimane nel margine dei 4 punti di differenza. Ad accendere il pubblico ci pensa Milos Teodosic con 7 punti di fila, ma Treviso ribalta la situazione; la tripla da centrocampo di Logan a fil di sirena vale il 46-40 per Treviso. Un parziale di 10-2, sigillato dal tiro dalla lunga distanza di Gaines, porta gli emiliani sul 52-51, prima di volare sul +11. La Virtus suda però freddo quando Treviso si riporta sul -3 col canestro di Logan nell’ultimo minuto di gioco. Gli ospiti hanno anche la palla in mano per il possibile tiro vincente, ma Teodosic fa una magia rubando palla e servendo ad Hunter l’assist dell’84-79.



UMANA REYER VENEZIA-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 55-54

Dopo l’avvincente finale scudetto dell’anno scorso e la più recente finale di Supercoppa di quest’anno, le squadre guidate rispettivamente da De Raffaele e da Pozzecco danno vita a un’altra emozionante partita. Dopo il primo tempo concluso 33-26 per Venezia, la gara prosegue con tanti errori nelle scelte e nei tiri, generando palle perse che tengono basso il punteggio. Dopo numerosi passaggi a vuoto gli orogranata trovano la via del canestro con Watt che permette di chiudere il quarto avanti di 3. Nell’ultimo minuto Sassari ha un solo fallo di squadra e prova a “spezzare” l’ultima azione per la Reyer che porta a una palla contesa con instant replay annesso per controllare i secondi restanti. La terna ferma il cronometro a 2” con Sassari avanti di 1; il pallone arriva a Watt che piazza il canestro del 55-54 sulla sirena.



PALLACANESTRO TRIESTE-HAPPY CASA BRINDISI 72-80

Brindisi è corsara a Trieste e corre solitaria al secondo posto. Il match è molto equilibrato, ma i pugliesi di coach Vitucci sono bravi a mantenere un minimo distacco sui padroni di casa per tutti i 40 minuti di gara. Decisiva, a 21” dal termine, una bomba da tre di Alessandro Zanelli. Il playmaker azzurro è nuovamente protagonista in positivo per la Happy Casa con 10 punti realizzati, di cui 5 nell’ultimo minuto di gioco. Il miglior realizzatore di Brindisi è Banks con 18 punti, seguito da Martin con 15. Nella Pallacanestro Trieste, alla sua terza sconfitta consecutiva, sono 15 i punti per Jones mentre Cooke mette a referto 13 punti e 14 rimbalzi.



GERMANI BASKET BRESCIA-OPENJOBMETIS VARESE 91-74

Quinto successo in campionato per Brescia, che si aggiudica il derby lombardo. Nel primo quarto gli ospiti riescono a esprimere un buon basket chiudendo alla prima sirena sopra di tre sul 18-21. La seconda frazione delinea subito la differenza tra i due quintetti e i padroni di casa iniziano a dominare: i due grandi protagonisti della partita sono Abass e Lansdowne, che suonano la carica e all’intervallo lungo il punteggio è 43-35. Gli ultimi venti minuti vengono gestiti molto bene dagli uomini di Esposito che dominano a rimbalzo e scappano fino al +15 finale. A Varese non bastano i 21 punti di Mayo, miglior realizzatore della partita.



ACQUA SAN BERNARDO CANTÙ-VIRTUS ROMA 74-76

La formazione di coach Piero Bucchi porta a casa da Cantù due punti pesantissimi al termine di una gara tiratissima. Primo quarto di marca romana (19-23), poi la rimonta canturina dà il via a una serie di parziali e controparziali: 47-40 per i padroni di casa all’intervallo, terzo quarto da 24-13 per Roma. Finale convulso, con la Virtus che a 4’ dalla fine tocca il +10 su un canestro di Kyzlink (62-72) prima di iniziare un lungo digiuno. L’Acqua San Bernardo rientra con Pecchia e Clark e a 33’’ dalla fine il punteggio è di 74 pari; capitan Dyson decide quindi il match nel finale. Il play chiude la sua serata con 21 punti e 8 assist, miglior realizzatore di serata.



VANOLI BASKET CREMONA-POMPEA FORTITUDO BOLOGNA 80-73

Due quarti speculari nel punteggio (24-19) denota un dominio sotto canestro di Cremona contro una Pompea spesso pasticciona e fuori posizione in difesa. I padroni di casa non hanno difficoltà a mantenere la doppia cifra di vantaggio fino al 25’. Sims accorcia il distacco a -5, ma Mathew è in forma e al 30’ è 67-60. La gara si fa nervosa e le due squadre sono poco precise: al 35’ è 71-62 con la schiacciata di Happ. Le triple di Aradori e un contropiede di un ottimo Fantinelli valgono il -4 con 3’ alla sirena. Saunders sbaglia l’attacco ma Aradori sfonda in contropiede su Sanguinetti, poi Ethan Happ si prende la scena finale, segnando con 38 secondi il +7.