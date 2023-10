Basket, Serie A: l'Olimpia torna alla vittoria, Venezia in vetta

BASKET

Milano batte 79-68 Reggio Emilia, la Reyer supera 79-76 Cremona. Sassari e Pesaro si impongono su Treviso e Brindisi

© ipp Nella terza giornata della Serie A di basket, l'Olimpia Milano torna alla vittoria e batte 79-68 Reggio Emilia, al primo ko in questo campionato: Messina aggancia momentaneamente la Virtus. In vetta, però, c'è Venezia, che fa tre su tre e si impone 79-76 su Cremona. Sorridono anche Sassari e Pesaro, che superano rispettivamente Treviso (80-76) e Brindisi (81-68): solo sconfitte finora per la Nutribullet e l'Happy Casa.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 79-68

Torna alla vittoria l'Olimpia, che parte male ma batte 79-68 Reggio Emilia portando a 2-1 il suo score in questo avvio di campionato e dimenticando i ko rimediati con Fenerbahce in Eurolega e Napoli in Serie A. La formazione di Messina viene doppiata (18-9) dopo i primi 10 minuti, ma già nel secondo quarto (25-9) rimette le cose a posto per poi allungare definitivamente nel terzo quarto. Così, negli ultimi 10 minuti i campioni d'Italia richiamano i titolari, inserendo le seconde linee per gestire il vantaggio. Grande protagonista Stefano Tonut, autore di 16 punti, mentre sono 14 per Poythress e 12 per Mirotic e Pangos. Agli emiliani, invece, non bastano i 16 di Weber: primo ko per l'Unahotels.

IL TABELLINO

EA7 Emporio Armani Milano-Unahotels Reggio Emilia 79-68

(9-18, 34-27, 60-45)

EA7 Emporio Armani Milano - Mirotic 12 (3/5 da 2, 1/3 da 3, 3/3 tl), Melli 2 (1/2 da 2), Poythress 14 (5/5, 4/4 tl), Shields 8 (1/3, 6/6 tl) , Flaccadori 5 (1/3 da 3, 2/2 tl), Bortolani 1 (1/2 tl), Kamagate 7 (3/4 da 2, 1/2 tl), Ricci 0, Pangos 12 (3/3, 2/6), Tonut 16 (6/7, 1/2, 1/1 tl), Caruso 0, Voigtmann 2 (1/1 da 2). All.: Messina

Unahotels Reggio Emilia - Grant 2 (1/2 da 2), Faye 7 (3/5, 1/2 tl), Hervey 10 (4/8, 2/3 tl), Weber 16 (5/7, 6/7 tl), Galloway 11 (1/4, 2/9, 3/3 tl), Smith 6 (2/2, 2/2 tl), Uglietti 3 (1/1 da 3), Atkins 8 (1/1, 2/2), Vitali 3 (1/3 da 3), Chillo 2 (1/1). N.e. Camara, Cipolla.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-NUTRIBULLET TREVISO BASKET 80-76

Sassari rischia fino alla fine, ma batte Treviso in un match equilibratissimo e centra la sua prima vittoria in campionato dopo i ko con Napoli e Cremona. La sfida del PalaSerradimigni resta in discussione fino alla fine, ma i padroni di casa, che tentano l'allungo nel terzo quarto andando sul +8 (45-37), sorridono grazie a tre giocatori in doppia cifra: Tyree (18), Gombauld (13) e Diop (11). Sono tre sconfitte in altrettante partite, invece, per la Nutribullet, che nonostante nell'ultimo quarto riesca anche a portarsi una volta in vantaggio (66-65), finora ha perso contro Milano, Brescia e Sassari.

IL TABELLINO

Banco di Sardegna Sassari-Nutribullet Treviso Basket 80-76

(15-15, 36-34, 57-55)

Banco di Sardegna Sassari - Charalampopoulos 5 (2/5 da 2, 1/1 tl), Diop 11 (2/8, 7/8 tl), McKinnie 9, Whittaker Jr 6 (1/2 da 3, 3/5 tl), Kruslin 2 (1/2 da 2), Cappelletti 8 (3/6, 2/2 tl), Tyree 18 (4/6, 2/5, 4/8 tl), Treier 5 (1/3 da 3, 2/2 tl), Gandini 0, Gentile 3 (1/1 da 3), Gombauld 13 (5/6, 3/5 tl). N.e Pisano. All.: Bucchi

Nutribullet Treviso - Young 6 (1/6 da 3, 3/4 tl), Paulicap 4 (4/6 tl), Allen 9 (4/7, 1/2 tl), Booker 14 (4/7, 1/2, 3/4 tl), Harrison 6 (1/2, 4/6 tl), Bowman 18 (5/8, 2/5, 4/4), Zanelli 0, Faggian 3 (1/2, 1/2 tl), Mezzanotte 9 (3/4 da 3), Camara 7 (3/4, 1/2 tl). N.e Torresani, Scandiuzzi.

HAPPY CASA BRINDISI-CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 68-81

Si sblocca ufficialmente il campionato di Pesaro, che dopo due ko conquista la prima vittoria in questa Serie A imponendosi 81-68 a Brindisi. Partita indirizzata nel primo tempo, grazie al +12 (42-30) dell'intervallo lungo, e controllata nel finale. Il protagonista assoluto è un grande Scott Bamforth, autore di 21 punti, mentre sono 16 per Bluiett e Tambone: i tre segnano più della metà dei punti di squadra. L'Happy Casa, invece, è ultima insieme a Treviso dopo il terzo ko in altrettante partite: alla formazione di Corbani non bastano i 16 punti di Jamel Morris, unico in doppia cifra tra i padroni di casa.

IL TABELLINO

Happy Casa Brindisi-Carpegna Prosciutto Pesaro 68-81

(15-24, 30-42, 48-60)

Happy Casa Brindisi - Laszewski 7 (1/3 da 2, 1/3 da 3, 2/2 tl), Johnson 6 (3/6 da 2), Riismaa 9 (2/2, 1/1, 2/4), Morris 16 (5/8, 1/5, 3/6 tl), Laquintana 7 (3/3, 1/2 tl), Mitchell 6 (2/5, 2/2 tl), Lombardi 2 (1/1), Bayehe (2/4, 4/4 tl), Kyzlink 7 (1/1, 1/4, 2/2). N.e. Malaventura, Seck. All.: Corbani

Carpegna Prosciutto Pesaro - Bluiett 16 (4/5 da 2, 2/4 da 3, 2/2 tl), Totè 9 (2/7, 5/5 tl), Ford 5 (1/4, 1/2), Bamforth 21 (5/7, 2/4, 5/5), McCallum 4 (2/4 da 2), Visconti 7 (2/2, 3/4 tl), Tambone 16 (4/6, 2/5, 2/2 tl), Mazzola 0, Schilling 3 (3/4 tl). N.e. Maretto, Stazzonelli. All.: Buscaglia

UMANA REYER VENEZIA-VANOLI BASKET CREMONA 79-76

In attesa di Trento-Virtus e Brescia-Napoli, al primo posto in solitaria in vetta alla classifica del campionato c'è Venezia, che dopo aver battuto Tortona e Pesaro fa tre su tre e si impone anche su Cremona. Al Talierico, la Reyer parte forte (28-19) e chiude il primo tempo sul +10 (43-33), ma la Vanoli rimette tutto in discussione tornando a -2 a 10 minuti dalla fine: decisivo, allora, l'allungo nei minuti finali, poi la formazione di Spahija resiste all'ultimo tentativo degli ospiti. Decisivi, per i padroni di casa, i 17 punti di Simms e i 15 di Brown, non bastano i 21 di Zegarowski per gli uomini di Cavina, con Adrian che sbaglia la tripla del possibile 79-79.

IL TABELLINO

Umana Reyer Venezia-Vanoli Basket Cremona 79-76

(28-19, 43-33, 57-55)

Umana Reyer Venezia - Simms 17 (5/5 da 2, 1/1 da 3, 4/5 tl), Tessitori 7 (1/3, 1/2, 2/2 tl), Parks 8 (2/4, 4/4 tl), Spissu 4 (4/4 tl), Tucker 12 (2/4, 1/3, 5/10 tl), Casarin 3 (1/3, 1/4 tl), De Nicolao 8 (2/3, 1/4, 1/2 tl), Brooks 2 (1/3), Wiltjer 3 (1/1 da 3), Brown 15 (4/5, 2/6, 1/2 tl). N.e. Janelidze. All.: Spahija

Vanoli Basket Cremona - Eboua 5 (2/2 da 2, 1/2 tl), Golden 11 (4/6, 3/5 tl), McCullough 13 (2/5, 3/6), Lacey 9 (1/2, 2/5, 1/2 tl), Zegarowski 21 (5/6, 2/4, 5/6 tl), Adrian 6 (1/2, 1/6, 1/2 tl), Pecchia 2 (2/2 tl), Denegri 6 (1/5, 1/4), Piccoli 0, Zanotti 4 (2/2 da 2). All.: Cavina