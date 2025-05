Basket, playoff Serie A: Venezia reagisce e tiene viva la serie contro Bologna

Dopo i due successi emiliani la serie si sposta in laguna, e la squadra di Spahija parte subito molto forte: super parziale di 14-2 e tentativo di fuga importante grazie alle alte percentuali da tre punti. Pajola e Shengelia spingono gli ospiti fino al -7, ma alla prima pausa breve la Reyer conduce 22-15. Nel secondo quarto altra accelerata dei padroni di casa: Ennis, Wiltjer e Parks muovono il tabellino con continuità, con la Segafredo che scivola anche sul -15. Il quintetto di Ivanovic riduce sensibilmente il gap anche prima dell’intervallo, con il tabellino che si ferma sul 47-37 dopo venti minuti. Nel secondo tempo le V-nere premono subito sull’acceleratore, con l’Umana che deve spendere energie preziose per provare a mantenere il vantaggio: le due squadre arrivano a seicento secondi dal termine sul 65-59, con i bolognesi che rientrano definitivamente in partita. Clyburn e Morgan trascinano la Virtus anche fino al -2, ma Wiltjer è una furia nel finale, e con un paio di giocate decisive spinge gli orogranata alla vittoria. Si va a gara-4 (domenica, sempre a Venezia), con Bologna avanti 2-1 nella serie.