Basket, Serie A: Cremona domina in casa contro Varese, al PalaRadi finisce 93-72  

BASKET

Al PalaRadi in palio due punti pesanti in chiave Final Eight di Coppa Italia. Nel derby lombardo la Vanoli Cremona allenata dall’ex Sacchetti, in campo con Varese dall’84 al ’92, si impone 93-72 sulla Openjobmetis di Caja, che sette anni fa sulla panchina della Vanoli ha conquistato una miracolosa salvezza. Dopo un primo quarto difficile la squadra di Sacchetti prende il volo grazie a una pioggia di triple e non si è più guardata indietro.

Anticipo della tredicesima giornata, la squadra di Meo Sacchetti reduce dalla sconfitta contro Pistoia che ha interrotto la sua striscia vincente di cinque partite ospita i ragazzi di Attilio Caja, che arrivano dalla convincente vittoria casalinga ai danni di Pesaro. Assenze importanti per Cremona, priva di Stojanović, Diener e Mathews ma con il nuovo acquisto Malachi Richardson, ex Nba con le maglie di Sacramento Kings e Toronto Raptors. Varese ha vinto le ultime tre sfide contro Cremona, che parte forte provando a spaventare gli ospiti. Il primo quarto termina 18-24 per la Openjobmetis, l’estone Vene guida i ragazzi di Caja con sette punti. Nel secondo quarto Varese scappa sul +9 ma due triple del nuovo arrivato Richardson, appena preso dall’Hapoel Holon, danno morale ai padroni di casa. De Vico si esalta e firma un parziale di 11-0 per la Vanoli, per Varese Jakovics entra in ritmo ma non basta. All’intervallo il risultato è 47-41 per Cremona.

Il terzo quarto si apre con un parziale di 8-0 per gli ospiti, Cremona risponde però con dieci punti di fila. L’americano Ethan Happ sotto canestro si fa rispettare, l’ex Roseto Akele trova il fondo della retina con continuità e Cremona scappa via, alla fine del terzo quarto è avanti 71-57. Nel quarto quarto la squadra di Sacchetti gestisce, importanti le due triple consecutive di Sanguinetti in un gruppo che tira con più del 48% per cento dalla lunga distanza, mentre Varese non riesce a rimontare. La Vanoli si porta sul +21 e Sacchetti può festeggiare con i suoi. Miglior marcatore di Cremona l’ex Roseto Nicola Akele con 21 punti, per Varese 15 di Jakovics.