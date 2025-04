Basket, Serie A: colpo salvezza di Varese a Napoli, Reggio Emilia piega Scafati

GIVOVA SCAFATI-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 69-84

Tutto piuttosto facile per Reggio Emilia, che trionfa senza troppi problemi sul campo di Scafati. La Givova prova a spingere nel primo periodo con un super Ciniciarini, ma gli ospiti rientrano subito e dopo i primi dieci minuti inseguono di un solo punto. La UnaHotels mette la freccia nel secondo quarto e inizia a scappare via, con Smith e Winston che salgono in cattedra. All’intervallo gli emiliani conducono sul 44-35, ma le cose per i padroni di casa peggiorano con il passare del tempo. La pausa lunga non aiuta Pinkins e compagni, che a dieci minuti dal termine continuano ad inseguire sul 63-49. La squadra di Priftis dilaga nel quarto quarto, con Winston che alza le sue percentuali da tre punti. Tre triple pesantissime nel giro di pochi secondi, per volare via sul +20 e ipotecare la vittoria. Con questa vittoria Reggio Emilia sale a sedici successi (32 punti in classifica), in piena zona play-off. Settimo ko di fila per Scafati, penultima e ora a rischio aggancio da Pistoia.