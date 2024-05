Basket, Serie A: colpo di Reggio Emilia, Venezia ko in gara-1

BASKET PLAYOFF

I veneti cedono in casa col punteggio di 82-74 nel primo match dei quarti di finale dei playoff-scudetto

© ipp La prima sfida della serie valida per i quarti di finale dei playoff-scudetto della Serie A di basket tra Umana Reyer Venezia e Unahotels Reggio Emilia sorride agli ospiti, capaci di condurre per quasi tutto il tempo e aggiudicarsi il match con il punteggio di 82-74, dopo aver rimediato alla rimonta dei padroni di casa nel finale (protagonista in tal senso Wiltjer) grazie a un monumentale Smith, autore di 25 punti e top scorer dell'incontro.

LA PARTITA

Ottima partenza dei reggiani, capaci di chiudere il primo parziale sul +6 anche grazie ad un ottimo Galloway, autentico trascinatore fin dallo 0-8 di inizio partita che indirizza i dieci minuti iniziali. I veneti ricostruiscono il gap in avvio di secondo parziale e riescono nel sorpasso, ma la reazione ospite è immediata e produce una controrimonta guidata da Smith che produce l'allungo valido per gli otto punti di vantaggio degli emiliani all'intervallo lungo. L’Umana Reyer riesce a portarsi sul -4 nella prima parte del terzo periodo, riaprendo di fatto le sorti di gara-1. Reggio Emilia dimostra però di non essere mai uscita dal match e risponde nuovamente alla formazione allenata da Spahija con un finale di frazione che vale il +9 alle porte dell'ultimo quarto. Venezia replica il copione dei parziali precedenti, recuperando nuovamente punti agli ospiti, e riesce nella grande rimonta (protagonisti Wiltjer e Kabengele) a ottanta secondi dalla sirena finale, quando fissa il 74-74. I due liberi e la tripla di Smith (25 punti) rimettono avanti i reggiani e firmano il successo esterno con il punteggio finale di 82-74.

IL TABELLINO

Umana Reyer Venezia-Unahotels Reggio Emilia 74-82 (18-24, 34-43, 53-62, 74-82)

Umana Reyer Venezia: Spissu 10 (1/ 4 da 2, 2/ 5 da 3, 2/2 tl), Heidegger 7 (1/ 2 da 2, 1/ 3 da 3, 2/2 tl), Casarin 3 (1/1 da 3, 0/2 tl), De Nicolao 0, Kabengele 14 (5/11 da 2, 0/3 da 3, 4/4 tl), Parks 7 (1/ 3 da 2, 1/ 5 da 3, 2/2 tl), Brooks n.e, Simms 10 (2/4 da 2, 2/ 5 da 3) Wiltjer 13 (2/ 5 da 2, 3/ 5 da 3), Vanin n.e, Tucker 3 (1/ 2 da 2, 1/ 2 tl) Tessitori 7 (2/2 da 2, 3/ 8 tl). All Spahija.

Unahotels Reggio Emilia: Weber 6 (2/6 da 2, 0/1 da 3, 2/2 tl), Bonaretti n.e, Cipolla n.e, Galloway 18 (1/ 5 da 2, 5/12 da 3, 1/ 2 tl), Faye 11 (5/7 da 2, 1/1 tl), Smith 25 (1/ 4 da 2, 5/ 6 da 3, 8/8 tl), Uglietti 1 (0/1 da 2, 0/1 da 3, 1/ 2 tl), Atkins 7 (2/4 da 2, 1/ 3 da 3), Black 10 (5/11 da 2), Vitali 3 (1/ 2 da 3), Grant 0 (0/1 da 3), Chillo 1 (0/2 da 2, 1/ 4 tl). All.Priftis