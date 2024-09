Basket Serie A: clamoroso a Trieste, cade l'Olimpia Milano

BASKET

I 18 punti collezionati da Mirotic e Leday non bastano alle scarpette rosse, subito ko nella 1a giornata: esulta Trieste col punteggio di 84-78

© X La 1a giornata della Serie A di basket non sorride all'Olimpia Milano, che perde subito terreno dalla Virtus dopo una prestazione irriconoscibile, rispetto alle ottime cose viste nel precampionato. Mirotic e Leday arrivano a quota 18, ma è Trieste a mettere maggior qualità in campo. I padroni di casa approfittano delle grandi gare di Ross (22) e Brown (18) per uscire vittoriosi dalla sfida col punteggio di 84-78. Impresa al PalaTrieste, cade l'EA7.

PALLACANESTRO TRIESTE-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 84-78

Una prestazione-shock in trasferta costa subito carissima all'Olimpia Milano, che inizia il suo campionato con una sconfitta. Merito della Pallacanestro Trieste che, sotto la spinta di Colbey Ross (22) e Markel Brown (18), vince 84-78. La sfida inizia subito male per le scarpette rosse, che subiscono un parziale di 8-2 a suon di triple e reagiscono solo dopo cinque minuti: Mirotic firma il pari in step-back (12-12), ma Trieste torna avanti fino ai secondi finali. Qui si consuma il sorpasso di LeDay: 22-21 a fine primo quarto per Milano. Shields e Mirotic mantengono questo vantaggio fino ai minuti finali del secondo quarto, quando si consuma il controsorpasso: sono Brown e Ross a trascinare Trieste, con Denzel Valentine (19 punti) e Jeff Brooks (14) a supporto. Si arriva così al 47-40 di metà gara. Alla ripresa delle ostilità i padroni di casa toccano il massimo vantaggio sul +12 nel terzo quarto (64-52) e si difendono nell'ultimo periodo. Sotto la spinta di Mirotic e LeDay, infatti, l'Olimpia Milano arriva fino al -5 e tiene apertissima la gara fino a un minuto dal termine. Qui si consuma l'allungo decisivo, firmato da Denzel Valentine. I suoi tiri liberi chiudono definitivamente i giochi e nel finale, sull'84-78, è sagra degli errori per l'EA7: sbagliano al tiro Shields (da tre) e LeDay, è ko. Brutta scoppola per le scarpette rosse, alla vigilia del debutto in Eurolega contro il Monaco: non bastano i 18 punti di Mirotic e LeDay, sottotono Shields (12). Esultano invece Trieste e il PalaTrieste.

IL TABELLINO

PALLACANESTRO TRIESTE-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 84-78

(21-22, 47-40, 64-52)

Pallacanestro Trieste - Ross 22 (8/12, 1/5, 3/3 tl), Uthoff (0/2, 0/5), Brown 18 (4/4, 3/5, 1/2 tl), Johnson 1 (1/2 tl), Valentine 19 (4/8, 3/10, 2/2 tl), Ruzzier 5 (1/1 da 3, 2/2 tl), Candussi 5 (1/1, 1/4), Brooks 14 (4/4, 2/2). N.e. Bossi, Reyes, Deangeli, Campogrande. All. Jamion.

EA7 Emporio Armani Milano - Tonut 4 (2/3, 0/2), Bolmaro 11 (4/6, 1/3), Shields 12 (2/5, 2/5, 2/2 tl), Nebo 6 (3/3 da 2), Mirotic 18 (4/8, 2/4, 4/6 tl), Dimitrijevic (1/4, 0/3), Bortolani, LeDay 18 (4/6, 1/1, 7/10), Ricci 3 (0/1, 1/2), Flaccadori, Diop 2 (1/1 da 2), Caruso 2 (1/2 da 2). All. Messina.