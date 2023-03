Basket Serie A: cade l'Olimpia a Brescia, Bologna vince e allunga in classifica 

BASKET

Gli uomini di Messina vengono sconfitti dalla Germani 83-74. Trionfa invece Scariolo contro Pesaro col punteggio di 88-76 e vola a +4 su Milano

© ipp Nella 23esima giornata di Serie A, cade clamorosamente Milano, che perde a Brescia 83-74. Del passo falso dell’Olimpia approfitta la Virtus Bologna, vittoriosa contro Pesaro col punteggio di 88-76 e ora capolista a +4 sui milanesi. Trionfano anche Brindisi contro Treviso (107-84) e Napoli a Trento (87-79). Bene anche Venezia, che batte Reggio 78-69, e Sassari, vittorioso contro Tortona 84-72. Colpo di Varese, che supera a fatica Verona (98-94).

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 88-76

Vittoria e allungo in testa alla classifica per Bologna, che batte Pesaro 88-76. Meno semplice del previsto la partita per la Virtus, capolista dopo la vittoria nel big match contro Milano. Pesaro attacca senza timori reverenziali e ribalta lo svantaggio iniziale. La reazione delle V-nere è affidata a Shengelia e alla tripla di Lundberg, che fissano il punteggio, nel primo quarto, sul 32-24. Nel secondo gli uomini di Scariolo continuano a sbagliare più del solito e gli ospiti ne approfittano, accorciando a -3 e andando all’intervallo sul 45-42. Al rientro sul parquet la Segafredo sembra più decisa e attenta in difesa, con Mannion e Belinelli sugli scudi e il vantaggio che sale a +9. Decisiva per la Virtus la migliore percentuale dalla lunetta per chiudere il terzo quarto 68-54. Scariolo, negli ultimi dieci minuti, fa valere il superiore tasso tecnico della sua squadra, che cala di concentrazione nel finale ma riesce comunque a portare a casa la partita: finisce 88-76. Bologna sale quindi a 38 punti, allungando a +4 sull’Olimpia. Pesaro resta invece ferma a quota 24, ma ancora in piena corsa playoff.



GERMANI BRESCIA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 83-74

Tonfo clamoroso per Milano, che perde 83-74 a Brescia così com'era successo in Coppa Italia. L’inizio match è secondo i pronostici, con l’Olimpia a fare la partita e la Germani pronta a ripartire in transizione. A fine primo quarto gli uomini di Messina sono in vantaggio di 10 (21-11), ma nel secondo cambia clamorosamente la storia della partita. Brescia, spinta dal proprio pubblico, alza le sue percentuali dall’arco, sfruttando anche errori banali nella circolazione palla meneghina. A tre minuti dal termine arriva il +2 dei padroni di casa con la tripla di Nikolic, mentre la reazione di Milano sta nella visione del solito Napier: si va all’intervallo sul 37-35. L’ex Nba però cala al rientro sul parquet, soffocato dalla pressione della Germani, che si rifà sotto grazie ai rimbalzi preziosi di Taiwo. La crisi a canestro dell’Armani è certificata dal clamoroso vantaggio massimo concesso a Brescia: +15. Il terzo parziale termina così 60-50. Negli ultimi dieci minuti si fa sentire Messina, che pretende una reazione dai suoi e la ottiene: l’Olimpia accorcia conquistando falli e realizzando canestri in serie dalla lunetta con Melli, ma non basta. Vince la Germani, che sale a 18 punti e sgambetta la rincorsa di Milano, ora distante 4 punti dal primo posto di Bologna.



DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-GEVI NAPOLI BASKET 79-87

Vittoria pesante per Napoli, che batte Trento 87-79. Il match è combattuto fin dai primi canestri, con gli ospiti che provano a rompere l’equilibrio ripartendo in transizione e alla fine portano a casa il primo quarto 20-19. La reazione dei trentini è affidata ad Atkins, ma i suoi continuano a concedere troppi rimbalzi offensivi, e gli ospiti allungano con l’ex di giornata Williams nel finale del secondo parziale: si va all’intervallo sul 37-44. Nel terzo reagisce Trento, che accorcia a -2 ma Napoli chiude avanti 61-59. Il vantaggio partenopeo resiste anche negli ultimi dieci minuti: finisce 87-79, con gli ospiti che conquistano punti fondamentali in chiave salvezza.



UMANA REYER VENEZIA-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 78-69

Netta vittoria per Venezia, che supera Reggio Emilia 78-69. Primo quarto senza storia: l’Umana è indemoniata in attacco con un super Watt e l’Unahotels non riesce a scuotersi. Il massimo vantaggio dei padroni di casa arriva a +16, con il risultato, al termine dei primi dieci minuti, che è di 21-11. Nel secondo parziale continua la serata di grazia degli oro-granata, che allungano e vanno all’intervallo 52-29. Nel terzo quarto arriva la reazione degli ospiti, che sfruttando gli errori in costruzione degli avversari tornano in partita accorciando a -10 (62-52). Reggio ci crede e continua a cercare punti pesanti dall’arco, ma subisce le transizioni di Venezia: finisce 78-69. Due punti importanti per i lagunari, che salgono a quota 22 agganciando la zona playoff, mentre gli emiliani restano ultimi a 14.

HAPPY CASA BRINDISI-NUTRIBULLET TREVISO BASKET 107-84

Trionfo per Brindisi, che in casa supera Treviso 107-84. In Puglia la partita è aperta ed equilibrata fin dall’inizio: la Nutribullet attacca e comanda il match, ma l’Happy Casa colpisce in transizione e nel finale passa avanti con Bowman: il primo quarto si chiude 22-21. Nel secondo i padroni di casa ricominciano da dove avevano finito, conquistando rimbalzi importanti in attacco e arrivando a fine primo tempo sul 52-37. Brindisi vince anche il terzo parziale (81-57) e certifica il suo dominio negli ultimi dieci minuti: finisce 107-84. Balzo in classifica per i pugliesi, che salgono in piena zona playoff a quota 26 punti. Niente da fare per Treviso, fermo a 20.



BANCO DI SARDEGNA SASSARI-BERTRAM YACHTS DERTHONA 84-72

Settima vittoria consecutiva di Sassari, che batte Tortona 84-72. Partita equilibrata fin dall’inizio in Sardegna, con i padroni di casa che provano a gestire il pallone e gli ospiti in attesa dell’errore avversario. A fine primo quarto il punteggio è 19-20. Il secondo riparte sulla falsa riga dei primi dieci minuti, con Sassari che alza le proprie percentuali in attacco e vola sul +4. La reazione ospite chiude il secondo parziale in vantaggio 40-39. Al rientro dall’intervallo si scuotono ancora i padroni di casa, che ribaltano l’inerzia della partita affermandosi nel terzo quarto 63-56. Bendzius continua a imperversare sulla difesa ospite, e trascina i suoi in transizione. Nel finale di tempo prova a rientrare in partita Tortona, che va sul -5 sfruttando la stanchezza dei padroni di casa. A pochi minuti dal termine però ci pensa ancora l’ala lituana a prendere per mano i suoi e far esultare il proprio pubblico sul +13. Il risultato finale è 84-72: Sassari sale al quarto posto a 28 punti, a -4 proprio dal terzo occupato da Tortona.



OPENJOBMETIS VARESE-TEZENIS VERONA 98-94

Vince soffrendo Varese, che supera a fatica Verona 98-94. Partenza coraggiosa della Tezenis, che chiude il primo quarto avanti 27-15. Nel secondo i lombardi aggiustano la propria difesa, ritrovando fluidità di gioco e accorciando il risultato: si va all’intervallo sul 43-49. La scaligera è solida dietro e resiste agli assalti guidati da Caruso colpendo dall’arco. Il terzo periodo è il più equilibrato, ma il vantaggio rimane in casa gialloblù: alla fine è 73-76. Negli ultimi dieci minuti Varese ha l’occasione per andare più volte a -1, ma i ragazzi di Brase confermano ancora una volta il loro pessimo rapporto con la lunetta. Il pari, allora, arriva dall’arco e lo firma Ross, ma dura poco: Bortolani risponde in transizione e riporta i suoi a distanza di sicurezza. Non è finita però: i padroni di casa sorpassano per la prima volta nella partita con la tripla di Brown, il migliore dei suoi, e nel finale dilagano. Termina 98-94 per Varese, che mantiene il quinto posto a quota 26 punti, mentre Verona rimane a 14, ultima in classifica insieme a Reggio.