Basket, Serie A: Brescia vince e complica il cammino di Tortona verso i playoff

SERIE A

La Germani passa 72-65 in una gara equilibratissima, ottavo posto a rischio per la Bertram

© X Nell’anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A di basket vince ancora la capolista Brescia, che si impone 72-65 tra le mura casalinghe contro Tortona. Sfida entusiasmante e ricca di sorpassi e controsorpassi, con la Germani che scappa via a inizio del terzo quarto e non viene più ripresa. Diciannovesimo successo per la squadra di Magro, in vetta alla classifica: tredicesimo ko per Derthona, con l’ottavo posto che ora è a rischio.

GERMANI BRESCIA-BERTRAM YACHTS DERTHONA TORTONA 72-65

Altra vittoria di Brescia, 72-65 in casa contro Tortona. Gara estremamente equilibrata fin dai primissimi minuti, in cui i padroni di casa provano a scappare via, salvo essere ripresi e sorpassati dagli uomini di De Raffaele. Ross è una furia tra le file dei piemontesi, con la Bertram che resta incollata alla capolista e chiude il primo tempo addirittura sopra, sul 36-33. Massinburg, Christon e Cournooh lavorano tanto per la squadra di Magro, che sembra però faticare maggiormente al rientro in campo dopo l’intervallo. L’incontro rimane punto a punto anche al termine del terzo periodo, sulla parità esatta di 50-50 a seicento secondi dal termine. Nel momento decisivo del match i big della squadra lombarda salgono in cattedra, coadiuvati anche da Burnell e Petrucelli. Derthona si aggrappa a Dowe nei minuti conclusivi, ma non riesce a strappare la vittoria. Trionfa Brescia 72-65 e continua a comandare in Serie A, con diciannove vittorie. Si ferma invece Tortona, che ora rischia l’ultimo posto valido per accedere ai playoff.

TABELLINO

Germani Brescia-Bertram Yachts Derthona Tortona 72-65

Parziali: 13-14, 33-36, 50-50.

Germani Brescia: Christon 10 (5/12, 0/1), Della Valle 7 (1/1, 0/3, 5/6 tl), Petrucelli 8 (2/8, 1/2, 1/3 tl), Gabriel 5 (0/1, 1/2, 2/2 tl), Bilan 4 (1/5, 2/4 tl); Massinburg 11 (3/7, 1/2, 2/4 tl), Cournooh 8 (1/3, 2/4), Burnell 9 (4/5, 0/1, 1/2 tl), Akele 10 (4/5, 2/2 tl). N.e.: Pollini, Porto, Tanfoglio. All.: Magro.

Bertram Yachts Derthona Tortona: Obasohan 4 (1/2, 0/2, 2/2 tl), Ross 15 (2/4, 3/6, 2/2 tl), Strautins 6 (3/5, 0/4), Severini (0/1, 0/3), Kamagate 10 (4/4, 2/5 tl); Dowe 14 (1/2, 3/5, 3/4 tl), Baldasso 10 (2/4, 1/5, 3/3 tl), Candi 4 (2/2, 0/2), Weems 2 (1/4, 0/3), Thomas (0/1), Zerini (0/1 da 3). N.e.: Tavernelli. All.: De Raffaele.