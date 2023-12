Basket, Serie A: Brescia-Venezia il big match, Milano vuole ripartire con Napier

13° TURNO

Alle porte il 13° turno del campionato di basket: prima contro seconda (Germani-Umana Reyer) accende la giornata dei grandi "ritorni", da Napier con l'Olimpia a Mannion con Varese

Sotto l’albero della Serie A di basket, un regalone per gli appassionati: Brescia contro Venezia, ovvero prima contro seconda, accende il 13° turno di campionato. La Germani può staccare le inseguitrici in vetta, l’Umana Reyer può rovinare il Natale alla squadra di Alessandro Magro e impattare a quota 20 punti.

Chi deve riavvicinarsi alla testa della classifica è sicuramente la Virtus Segafredo Bologna, una sola vittoria nelle ultime quattro di campionato, in trasferta su un campo decisamente insidioso come quello dell'Estra Pistoia. L'EA7 Emporio Armani Milano contro la Vanoli Cremona per continuare a recuperare il terreno perso. Lo farà puntando sul ritorno di Shabazz Napier, pronto a risolvere una volta per tutte il problema del playmaker: “Milano è sicuramente una squadra strutturata - dice Simone Zanotti della Vanoli -, una squadra organizzata, ha un roster lunghissimo, la conosciamo tutti. Noi invece veniamo da una grande vittoria, stiamo affrontando un buon momento. In settimana ci alleniamo bene, siamo tutti i giocatori molto disponibili alla fine, grandi lavoratori. La partita che verrà dovrà essere una partita di energia, fin da subito. Dovremo approcciarla in un modo più fisico forse, fare meno errori del solito perché contro queste squadre di alto livello è molto facile prendere dei break e poi è sempre più difficile recuperare questi gap. Quindi dovremo cercare di impattare subito la partita con grande energia”.

Dolomiti Energia Trentino-Gevi Napoli è sfida delicata soprattutto per la formazione di Igor Milicic, che ha perso la qualità e la spensieratezza di inizio anno. Poi, UNAHOTELS Reggio Emilia-Banco di Sardegna Sassari. La Bertram Derthona Tortona affronta la Nutribullet Treviso, in grande ripresa dopo l’avvio shock di campionato, con un giocatore in più a disposizione di Marco Ramondino: Colbey Ross, MVP dell’ultima Serie A: “Arriviamo a questa sfida con il morale alto - spiega Frank Vitucci, coach di Treviso -, dopo due mesi bui ora la squadra ha iniziato a trovare la sua identità e la sua struttura, e lo si è visto nelle ultime partite, specialmente domenica scorsa con Trento al Palaverde dove nonostante tre assenze importanti abbiamo ottenuto una vittoria importantissima dimostrando maturità di squadra e grandi progressi. Domani rientreranno sicuramente Mezzanotte ed Olisevicius, per quanto riguarda Harrison speriamo che queste ore portino buone notizie e che possa darci una mano. Tortona è una squadra ben strutturata che nelle ultime stagioni ha fatto molto bene, ora hanno anche Ross che è un’aggiunta importante, l’anno scorso è stato un grande protagonista del campionato e all’esordio sarà certamente un cliente pericoloso che aumenta il tasso tecnico già importante dei nostri avversari. Noi dobbiamo essere molto concentrati su noi stessi, su ciò che stiamo costruendo, cercando continuità per tutto l’arco della partita”.

La Openjobmetis Varese, penultima in classifica e rinvigorita dal rientro in Italia di Nico Mannion, cerca la svolta contro Carpegna Prosciutto Pesaro. Per chiudere, Happy Casa Brindisi contro Givova Scafati “Per quanto riguarda noi - dice il coach dei campani, Matteo Boniciolli -, l’importantissimo derby vinto contro l’eccellente Napoli ha fermato l'emorragia di quattro sconfitte consecutive, ma è chiaro che se vogliamo continuare a guardare avanti anziché guardare nello specchietto retrovisore dobbiamo dare continuità di prestazioni e di conseguenza dei risultati, contro una Brindisi che recuperati gli infortuni e con l'arrivo di un allenatore di spessore internazionale come Dragan Sakota ha completamente cambiato faccia rispetto alla squadra di inizio stagione. Quindi è una partita molto importante per tutte e due le squadre, giochiamo su un campo tradizionalmente molto corretto, ma molto caldo come quello di Brindisi e di conseguenza sarà una partita dove noi verificheremo i nostri miglioramenti a fronte di una squadra che è ultima in classifica con il record di 10 vinte e 2 perse, ma che non vale assolutamente l'ultimo posto in classifica, ma vale un posto in prossimità dei playoff. Un'interessante gara per valutare i nostri miglioramenti”.