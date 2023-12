Olimpia, Messina: "Occhio, il Panathinaikos è fortissimo"

EUROLEGA

L'EA7 torna domani in campo al Forum 48 ore dopo la netta vittoria contro l'Asvel per cercare il terzo successo consecutivo in Eurolega

© IPA Quattro vittorie negli ultimi dieci giorni (Bologna, Barcellona, Varese e Asvel) hanno portato un pò di sereno in casa biancorossa dopo l'avvio stentato di stagione. Nonostante gli infortuni (ancora out Mirotic, Maodo Lo e Ricci), l'Olimpia cercherà di cavalcare l'inerzia positiva dopo la striscia di successi per continuare a recuperare terreno in Europa.

“Affrontiamo una squadra di altissimo livello - ha dichiarato coach Ettore Messina - che oltretutto sta attraversando un periodo di ottima condizione. Siamo coscienti, nell’emergenza, delle difficoltà di questa partita, ma dovremo continuare a dare ognuno il meglio di noi stessi ogni volta che andremo il campo. Se lo faremo, come è stato nelle ultime partite, non ho dubbi che squadra e pubblico contro il Panathinaikos si sosterranno a vicenda per tutti i 40 minuti”.

© IPA

La squadra allenata da Ergin Ataman è reduce dell'esaltante successo di Montecarlo sul Monaco grazie all'incredibile tripla sulla sirena di Grigonis. Tra i greci due ex che a Milano hanno lasciato ricordi opposti: ci saranno certamente applausi per Jerian Grant, non altrettanto invece per Dinos Mitoglu che chiuse anzitempo la sua stagione milanese per la squalifica per doping.