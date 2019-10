Basket, Serie A: Bologna sa solo vincere, Varese si piega 87-80

BASKET

Spettacolo al PalaDozza in apertura del quinto turno della Serie A di basket: la Virtus Bologna batte 87-80 la Openjobmetis Varese e prosegue il cammino immacolato tra campionato ed Eurocup. Le V nere inseguono nel primo quarto (21-22) ma si portano avanti all'intervallo lungo (40-34). Nel terzo quarto Varese è trascinata da uno strepitoso Josh Mayo e si riporta sul 57-55, prima della sinfonia finale da 30 punti della Segafredo, con protagonisti Teodosic e Markovic.

La Virtus per nutrire un sogno, Varese per fermare la striscia di sette vittorie consecutive degli emiliani. Al PalaDozza c'è grande entusiasmo ad accogliere la squadra di Sasha Djordjevic, in testa a punteggio pieno in Serie A. La Openjobmetis, che ha riposato nell'ultimo turno, parte però meglio e sfodera un Josh Mayo strepitoso dall'arco: tre le bombe vincenti del numero 14 degli ospiti, che chiudono avanti il primo quarto (21-22) grazie a un'altra tripla, segnata stavolta da Ingus Makovics. La Virtus nei primi dieci minuti tira meglio degli ospiti ma crea con difficoltà i presupposti del canestro. La musica non cambia nel secondo quarto, solo che Varese sporca le percentuali di tiro e realizza solo altri 12 punti prima dell'intervallo lungo, così le V nere possono andare al riposo sul +6 (40-34) sigillato da una tripla di Giampaolo Ricci. Nella ripresa i padroni di casa tentano un ulteriore allungo, andando a +10 sempre con Ricci, ma Varese, nonostante le grandi giocate di Teodosic e Markovic, recupera punto dopo punto: un gioco da quattro di Nicola Natali riporta la squadra di Caja a -4, mentre Mayo (27 a fine serata) è incontenibile e con sette punti consecutivi riporta Varese avanti, prima che Markovic trovi i liberi del 57-55 con cui le squadre affrontano l'ultimo quarto. Ed è qui che la Segafredo scava il solco: Ricci realizza due triple e viene imitato da Weems, Markovic schiaccia e il PalaDozza esplode (70-63). La guerra dall'arco prosegue e Varese mostra di avere le armi per combattere alla pari, con Jakovics e Vene. La Openjobmetis arriva fino al -2 (78-76), poi si scatenano Vince Hunter e Milos Teodosic (19 punti, il migliore dei suoi), che realizza la tripla della tranquillità a 16" dal termine.