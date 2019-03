Basket, Serie A: al Forum è Olimpia-show contro Torino, per Cremona e Varese successi da alta classifica

03/03/2019

Vittoria show per l' Olimpia Milano , che al Forum abbatte Torino con il punteggio finale di 110-91, trovandosi anche con 30 punti di vantaggio e concedendo agli ospiti solo una mini rimonta nel finale. In zona playoff sono fondamentali i successi di Cremona (105-100 a Sassari ai supplementari) e Varese (92-80 su Reggio Emilia). Anche Trieste e Trento vincono (rispettivamente su Pistoia e Avellino) e restano in piena corsa per la post season.

Meo Sacchetti torna da ex al Palaserradimigni e regala un dispiacere al pubblico che aveva mandato in estasi vincendo due Coppa Italia e lo scudetto del 2015. Continua invece il periodo magico di Cremona, che si conferma terza forza del campionato dopo una partita dominata nel primo quarto e che poi sembrava persa dopo la rimonta della Dinamo. Decisive le triple di Pierre, Smith e McGee, con Smith che porta al pari sull'89-89. All'overtime sono quindi Smith, Aldridge e Ruzzier a regalare alla Vanoli una nuova, emozionante vittoria.

VARESE-REGGIO EMILIA 92-80

Il momento della Reggiana continua a essere terribile: gli emiliani perdono ancora (è il sesto ko consecutivo) crollando dopo l'intervallo lungo al cospetto di una Varese che manda cinque uomini in doppia cifra (Avramovic 21, Cain 19, Scrubb 15, Salumu 13, Ferrero 11) ed è in piena zona playoff. Gli ospiti iniziano nel modo peggiore, ma rialzano la testa e chiudono il primo quarto un vantaggio di un punto dopo essere stati anche a -12. La loro fuga nel periodo successivo viene però stroncata dai lombardi, che guidati da Avramovic e le sue triple non lasciano scampo a una squadra che solo tre anni fa si giocava la finale scudetto e ora chiude la classifica.

PISTOIA-TRIESTE 77-90

L'Alma Trieste sbanca il PalaCarrara e si tiene aggrappata al treno playoff, restando settima a pari punti con la Virtus Bologna. Pistoia (che a inizio partita si porta su un clamoroso 11-2) resta in partita fino all'inizio del quarto periodo, dopo aver clamorosamente recuperato da un -11 grazie a Mitchell e Della Rosa. Il finale è però tutto a vantaggio dei giuliani, che guidati da Peric e Cavaliero si portano sul 76-66. Gli ultimi cinque minuti basta controllare e gli uomini di Dalmasson confermano di poterci essere per la post season.

TRENTO-AVELLINO 97-79

Terza vittoria consecutiva per l'Aquila Basket, che in una serata di grande spettacolo al PalaTrento si inserisce nel gruppo di possibili outsider in zona playoff e abbatte la Scandone, che in questo modo fa scappare Cremona e si ritrova al quarto posto (raggiunta peraltro da Varese). I padroni di casa volano velocemente sul +11 (15-4) e di fatto non lasciano più spazio alla rimonta della Sidigas, che nonostante i 28 punti di Green perde due punti che potrebbero rivelarsi molto importanti a fine stagione.

MILANO-TORINO 110-91

Non c'è partita al Forum: l'Olimpia diverte e si diverte contro un'Auxilium Torino cui va reso il merito di onorare la partita fino all'ultimo istante, riuscendo ad abbandonare Assago con un divario certo meno mortificante di quanto certe fasi della partita potessero prefigurare. Pronti via e Milano piazza un'11-0 (da 0-4 a 11-4) che fa capire quali siano le intenzioni degli uomini di Pianigiani. La doppia cifra di vantaggio arriva al minuto 8, quando Nedovic infila la tripla del 30-19. E nel secondo quarto arrivano il +20 (sul 46-26) e addirittura il +30 (59-29, trovato da Jerrells con la tripla numero 10 di Milano nel solo primo tempo), con Della Valle e Cinciarini implacabili dall'arco e Torino che sembra domandarsi cosa sia piovuto sulla sua testa. Dopo l'intervallo lungo, quindi, saltano un po' gli schemi, con Milano che punta evidentemente al record di punti e inevitabilmente diventa un po' più morbida in difesa. A incontro ormai concluso, e su un pazzesco 110-76, l'Olimpia stacca quindi la spina, concedendo agli ospiti un 15-0 che rende meno amara la serata. Senza tuttavia rendere meno roboante l'impresa di una squadra che nell'attuale serie A sembra proprio non avere rivali.

PESARO-BRESCIA 86-92

Brescia vince in trasferta e insegue un posto ai prossimi playoff. Dopo un primo tempo in cui fa meglio la squadra di Boniciolli, la Leonessa regisce nella ripresa fino a ribaltare completamente risultato e incontro, portando a casa la vittoria numero 9 in campionato.