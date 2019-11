Basket, Serie A: Milano da urlo nel finale, Sassari battuta 90-78

BASKET

Nella decima giornata di Serie A di basket, Milano ritrova il sorriso in casa dopo la sconfitta in Eurolega contro l'Efes. L'Olimpia batte infatti Sassari per 90-78, approfittando di un ultimo quarto da 31 punti che decide la partita. Importanti due triple di Nemanja Nedovic, che danno il +7 a Milano e tolgono fiducia alla squadra di Pozzecco negli ultimi possessi. A Sassari non bastano i 21 punti di Dyshawn Pierre.

Con 15 punti di Luis Scola, un Nemanja Nedovic decisivo quando la palla scotta, e nonostante un Sergio Rodriguez a secco da tre, Milano rompe il tabù Sassari: il Banco aveva infatti sconfitto l'Olimpia nelle ultime quattro partite. Nel primo quarto la squadra di Ettore Messina (assente per influenza, c'è il vice Bialaszewski) non riesce mai ad allungare e si aggrappa ai sette punti di Amedeo Della Valle. Per Sassari tre triple che portano la firma di Dyshawn Pierre, Michele Vitali e Marco Spissu, che contro Reggio Emilia, nell'ultima di campionato, aveva segnato solo due punti. Il periodo si chiude sul 23-21 con un gioco da tre di Della Valle, mentre nel secondo quarto il livello delle difese sale. Non cala invece il rendimento di Pierre, autore di cinque punti di fila per il +3 Sassari. Luis Scola pareggia da tre, dopo otto errori di squadra dell'Olimpia nei secondi 10 minuti, gli fa eco Shelvin Mack, che punisce dall'angolo. Si va al riposo sul +7 Milano (42-35). Nella ripresa Sassari rialza la testa dopo essere andata sotto anche di 11 con i canestri di Scola e Della Valle: il maxi-parziale di 19-5 della Dinamo porta gli ospiti a +3 al termine del terzo quarto. Forbice che si allarga a cinque con un canestro di Dwayne Evans, l'Armani risponde bombardando da tre con Mack, Micov e soprattutto Nedovic, che dalla lunga distanza fa segnare un 4/7. Due triple consecutive del serbo mandano in visibilio il Forum a pochi secondi dalla fine: Milano è sul +7 e sfrutta gli ultimi possessi per allungare sul 90-78.