Basket, semifinali playoff: Sassari espugna il Forum, Milano ko 79-86

29/05/2019

AX ARMANI EXCHANGE MILANO-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 79-86

Se avete un amico o un parente che non conosce o non ama il basket, c'è una partita che potete certamente utilizzare per spiegargli su che cosa poggia la vostra passione per la palla a spicchi. Milano e Sassari indossano infatti l'abito buono nella notte del Forum che apre le semifinali scudetto e danno vita a una notte di puro spettacolo: fughe, rimonte, azioni magistrali e autentici colpi di genio (chiedere a Mike James, e rivedere la sua tripla di inizio quarto periodo). E il migliore in campo è uno Stefano Gentile che azzecca la partita della vita contro la squadra che papà Nando e il fratello Alessandro hanno contribuito a rendere una delle corazzate italiane del basket: 26 punti per lui, mai così in carriera. Ma basta una statistica per capire quanto fossero ispirate le squadre impegnate sul parquet di Assago: 6 triple realizzate da Sassari, addirittura 13 dall'Olimpia.



Milano parte come meglio non potrebbe: tripla di Nunnally e tocco sotto di Cinciarini per un veloce 5-0. Sassari però non è certo ad Assago in gita di piacere, come dimostra Smith con 5 punti consecutivi per l'immediato pareggio. Cinciarini e James piazzano altri due tiri vincenti dall'arco per un'Armani subito ispiratissima dalla distanza, ma è Cooley a spegnere l'entusiasmo del Forum con una schiacciata da urlo, imitato poco dopo da Thomas. Gentile confeziona il sorpasso Sassari, ma si continua a giocare punto su punto fino all'ultimo canestro di Nedovic, che chiude il primo quarto con il centro del 18-16.



La Dinamo però accelera poderosamente nel secondo quarto, ispirata da un Achille Polonara particolarmente in palla, con tanto di tripla e schiacciata. Anche Thomas e Gentile prendono però parte al momento d'oro dei sardi, che addirittura si ritrovano sul 29-18 dopo un parziale di 13-0. A dare la scossa all'Olimpia è quindi James da tre punti, ma subito Polonara lo imita per un'altra tripla a segno. I ritmi continuano ad essere elevatissimi e anche Nedovic e James per Milano non sbagliano dall'arco, seguiti poco dopo da Thomas. Una schiacciata al fulmicotone di Pierre riporta Sassari sul +10, ma Milano trova altre due triple con Kuzminskas e Nunnally. Si va quindi all'intervallo lungo sul 41-35 per la Dinamo dopo il canestro sulla sirena di Gentile.



Una serata che sembra già sul punto di prendere la peggior strada possibile per Milano, cambia però di schianto nel terzo quarto: Cinciarini guida la carica con una tripla, Micov riporta l'Olimpia a -1 e alla fine Milano ritrova il pareggio sul 44-44 grazie alla schiacciatona di Brooks che induce anche Pozzecco a chiamare l'immediato time-out. A questo punto la partita diventa un autentico spettacolo, con Sassari che sistematicamente prova a riportarsi davanti e Milano che recupera ogni svantaggio: da segnalare le due schiacciate di Tarczewski e un gran gancio di Thomas. Nunnally con la tripla riporta sopra l'Olimpia per la prima volta da inizio secondo quarto, ma Thomas arriva a 20 punti per l'immediato controsorpasso. Altre due triple, una per parte (Micov e Gentile) fissano quindi il punteggio del terzo parziale su un 60-60 show.



Lo stesso Gentile in avvio di quarto periodo timbra subito il canestro, ma Mike James compie il suo capolavoro: una tripla quasi a memoria, in caduta, con palla sul tabellone e poi nel cesto. Uno spettacolo. Il nuovo vantaggio di Milano però resiste il tempo di un respiro, prima che Stefano Gentile trovi un altro centro dai tre punti, stavolta dall'angolo. I suoi successivi due punti sono quindi pareggiati da Nedovic e Micov per il 67-67. Ma Gentile non ci sta e la mette ancora da tre, poi Thomas e Polonara in contropiede fanno di nuovo scappare la Dinamo. Olimpia con il fiato corto e Thomas riporta i suoi sul +9 (79-70). Milano prova a restare nella partita guidata solo dal cuore e da un Forum che ribolle: Brooks e Tarczewski firmano il -5, ma è troppo tardi. Gentile firma l'85-76 e trova il punto numero 26, Micov regala a Milano l'ultima tripla a segno. Ma a vincere è una Dinamo Sassari da stropicciarsi gli occhi.