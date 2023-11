Basket: Sassari si sblocca in Champions League, rimonta vincente per Venezia in Eurocup

BASKET

Dopo due sconfitte consecutive, i sardi dominano contro Ludwigsburg. La Reyer ribalta tutto contro l'Olimpija Ljubljana

© Twitter Reyer Succede di tutto nella serata dell'Eurocup, che vede la Reyer Venezia conquistare il suo secondo successo con una clamorosa rimonta: dal -10 del terzo periodo alla vittoria per 95-87, con un ultimo quarto da 33-15 contro il Cedevita Olimpija dell'ex ct Pianigiani, assente e sostituito dal vice Turchetto. In Basketball Champions League, invece, si sblocca Sassari dopo due ko consecutivi nel gruppo D: è vittoria per 89-79 sui tedeschi di Ludwigsburg.

UMANA REYER VENEZIA- CEDEVITA OLIMPIJA LJUBLJANA 95-87 (Eurocup)

La sfida tra i viceallenatori, viste le assenze dei tecnici Spahija (Reyer) e Pianigiani (Cedevita), premia Lele Molin: la sua Venezia rimonta dal -10 del terzo quarto e sconfigge l'Olimpija col punteggio di 95-87, per quello che è il secondo successo nei gironi di Eurocup. Tutto sembra iniziare nel migliore dei modi per l'Umana, che firma il primo vantaggio sul 5-2 con l'assist di Spissu e il canestro di Tucker. Sow guida la reazione del Cedevita Olimpija, che pareggia sul 7-7 e reagisce anche ai tentativi di sorpasso di Wiltjer (10-9) e Spissu (12-11), prima del defnitivo sorpasso di Blazic (tripla). Da qui in poi non ci sarà più un vantaggio per Venezia, che chiude il primo quarto con uno svantaggio di sei punti (27-21). Brown Jr. prova a riaccorciare per la Reyer, ma Klobucar e Sow riallungano per Lubiana, che vola sul +8 (35-27). L'ex Blois è scatenato e fa impazzire la difesa avversaria, insieme a Matkovic. Questo duetto risponde al tentativo di rientro lagunare, con Wiltjer e Spissu a firmare il -3, e si va al riposo di metà gara sul punteggio di 47-42: l'Olimpija sorride per i 16 punti di Sow e i 7 assist di Prepelic.

Nel terzo quarto il copione si ripete, con quest'ultimo e Blazic (tripla) a respingere Venezia sul -7. Radovic firma il +10 per la squadra di Turchetto, che viene difeso fino al termine del terzo quarto: decisivo Simms per riaccorciare sul 72-62, dopo il massimo vantaggio ospite (+13). Nell'ultimo quarto, però, succede di tutto e arriva la clamorosa rimonta della Reyer. Sono Simms e Brown a suonare la carica, prima della tripla del -2 di Tucker (79-81). Ancora Brown Jr. firma il pareggio (84-84), con la tripla di Spissu a mettere il sigillo sulla vittoria col +5 a un minuto dal termine. Il finale è tutto della Reyer, coi liberi di Tucker per il definitivo 95-87, che vale la seconda vittoria in Eurocup (2-4). Sesto ko consecutivo per il Cedevita Olimpija di Pianigiani e Turchetto, a cui non bastano i 16 di punti di Sow (a secco nella ripresa) e Blazic, oltre ai 14 assist di Prepelic. Vince Venezia con Barry Brown Jr. (21) e Tucker (19) come trascinatori.

IL TABELLINO

UMANA REYER VENEZIA-CEDEVITA OLIMPIJA LJUBLJANA 95-87 (21-27, 42-47, 62-72)

UMANA REYER VENEZIA - Spissu 10 (3/3 da 2, 1/5 da 3, 1/3 tl), Tucker 19 (4/6, 2/5, 5/6 tl), Casarin 3 (1/1 da 3), Simms 12 (2/3, 2/8, 2/2 tl), Tessitori 10 (4/7, 0/2, 2/2 tl), De Nicolao 5 (1/2, 1/3), O'Connell 5 (1/1, 1/2), Wiltjer 10 (2/2, 2/5), Brown Jr. 21 (4/8, 3/6, 4/6 tl). N.e. Janelidze. All. Spahija (in panchina Molin).

CEDEVITA OLIMPIJA LJUBLJANA - Stewart 9 (2/8, 0/3, 5/8 tl), Glas 2 (1/2 da 2), Klobucar 5 (1/2, 1/2), Blazic 16 (2/4, 4/5), Matkovic 14 (6/10 da 2, 2/3 tl), Sow 16 (4/6, 2/5, 2/3 tl), Radovic 5 (1/1, 1/1), Prepelic 12 (3/6, 0/5, 6/7 tl), Jones 8 (3/5 da 2, 2/2 tl), Scuka (0/2 da 3). N.e. Armand, Shashkov. All. Pianigiani (in panchina Turchetto).

MHP RIESEN LUDWIGSBURG-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 79-89 (Basketball Champions League)

Dopo due sconfitte consecutive, il Banco di Sardegna Sassari si sblocca e marca i primi punti nel gruppo D della Basketball Champions League: i sardi regolano Ludwigsburg con un perentorio 89-79. L'avvio è shock per la formazione isolana, che scivola sul 7-0 con la doppia tripla e il libero trasformato da Lewis. La reazione viene firmata da Gombauld e Whittaker, che portano sul -4, poi McKinnie riduce lo svantaggio a due punti (12-10). Ludwigsburg si riporta in vantaggio, prima di essere riavvicinata dal cestista di Chicago e superata nei secondi finali da Cappelletti. Il +1 di Sassari non dura, perchè i liberi sulla sirena di Polas firmano il 24-23 per l'Mhp Riesen. Nel secondo parziale Sassari pareggia immediatamente e allunga con Stefano Gentile, che ferma la tripla del sorpasso (29-26). Treier e McKinnie allungano ancora, poi Tyree sigla la tripla del +8, che viene mantenuto dalla giocata di Kruslin. Si va al riposo sul 45-38 per il Banco di Sardegna, trascinato da Gombauld.

Il terzo quarto è quello del rientro di Ludwigsburg, spinta dal pubblico della Mhp Arena fino al -2 con Graves. Sassari però sa riaccorciare con la tripla di McKinnie e il canestro di Gombauld, fino a volare sul +10 con Tyree. Un vantaggio che viene difeso in un terzo parziale che si conclude 68-59 per la formazione italiana. L'avvio dell'ultimo periodo sembra chiudere la gara, col +14 firmato da Tyree. I padroni di casa però non demordono e, a metà periodo, si riportano sul -3 con uno scatenato Graves. Il finale però è tutto di Sassari, che ristabilisce il +10 con la tripla di Whittaker, il canestro da due di Tyree e i liberi di Kruslin. Finisce 89-79 per i sardi, che si sbloccano e vincono la prima gara nel gruppo D: decisivo Gombauld (18), top-scorer dei suoi davanti a Tyree (14), McKinnie (13) e il duo Whittaker-Treier (11). All'Mhp Riesen Ludwigsburg non bastano i 22 punti di Graves per evitare il secondo ko in questa fase a gironi.

IL TABELLINO

MHP RIESEN LUDWIGSBURG-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 79-89 (24-23, 38-45, 59-68)

MHP RIESEN LUDWIGSBURG - Graves 22 (8/12 da 2, 2/6 da 3, 0/1 tl), Buie 3 (0/4, 1/6), Lewis 11 (1/5. 2/4, 3/3 tl), Polas 15 (1/5, 3/3, 4/4 tl), Edigin 4 (2/4 da 2), Hammond 5 (1/1, 1/5), Patrick 6 (2/4 da 3), Childs 7 (3/5, 0/1, 1/2 tl), Melson 6 (0/2, 1/4, 3/3 tl). N. e. Bahre, Mojica, Pleta. All. King.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI - Kruslin 7 (1/4, 1/4, 2/2 tl), McKinnie 13 (3/3, 2/2), Charalampopoulos (0/1 da 2), Gombauld 18 (7/9 da 2, 4/4 tl), Whittaker 11 (3/6, 1/2, 2/2 tl), Cappelletti 7 (3/6, 0/2, 1/1 tl), Treier 11 (1/2, 1/4, 6/6 tl), Tyree 14 (5/9, 1/4, 1/1 tl), Raspino, Gentile 8 (1/1, 2/2). N.e. Pisano, Gandini. All. Bucchi.