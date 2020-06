Basket, Repesa riparte da Pesaro. Contratto di 3 anni

Jasmin Repesa torna in Italia. L'ex coach di Treviso, Fortitudo Bologna, Milano e Roma, ha firmato un contratto triennale con la VL Pesaro. Lo ha annunciato il club marchigiano in un video pubblicato su propri profili social. Negli ultimi mesi, quelli del lockdown, era stato vicino a due club sempre della Serie A italiana: Dinamo Sassari (dov'è stato confermato Pozzecco dopo un tira e molla di qualche giorno) e Trieste. Repesa, che ha un palmares di grande spessore, vanta ci sono due scudetti vinti rispettivamente con la Fortitudo e con Milano. In più due Coppe Italia (sempre alla guida della squadra milanese). Per lui anche 6 titoli nazionali in Croazia e 2 Turchia.