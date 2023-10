Basket: Trento ferma Brescia, Tortona domina a Sassari

basket serie a

La formazione lombarda cede 82-90 alla Dolomiti Energia e trova la prima sconfitta stagionale in Serie A. Trionfa anche la Bertram Derthona con un sonoro 74-94

La quinta giornata della Serie A di basket si apre con la prima sconfitta della Germani Brescia, che cade in casa contro la Dolomiti Energia Trento con il risultato di 82-90. Non bastano i 20 punti di Christon, Grazulis (16) e compagni prendono le redini del match dopo l'intervallo e vincono ancora. Successo anche per Tortona, che trionfa largamente in casa di Sassari con un 74-94 che non lascia spazio a interpretazioni.

GERMANI BRESCIA-DOLOMITI ENERGIA TRENTO 82-90

Ottimo primo parziale per la formazione lombarda, che dopo un avvio difficoltoso trova undici punti consecutivi e si porta avanti nel punteggio, giungendo fino al +6 prima di chiudere 21-17 il periodo. Della Valle e Christon guidano i padroni di casa, ma al rientro in campo è netta la reazione trentina, abile nel trovare le giuste misure e la fiducia per portarsi addirittura sul +7, prima di subire il ritorno dei padroni di casa che portano il match all’intervallo sul 44-44 grazie al canestro di Akele. La Dolomiti Energia inizia la seconda parte dell’incontro con un parziale di sei punti nel primo minuto e mezzo che apre un gap giunto poi fino al massimo vantaggio di undici punti, con il terzo quarto chiuso sul 61-70. La Germani cerca di ricucire lo strappo e ribaltare la partita, restando in corsa fino alla fine grazie alle giocate di Gabriel e Della Valle (oltre ai 20 punti di Christon), ma la tripla di Hubb manda di fatto i titoli di coda al match, chiuso 82-90.

IL TABELLINO

GERMANI BRESCIA-DOLOMITI ENERGIA TRENTO 82-90

(21-17, 44-44, 61-70, 82-90)

GERMANI BRESCIA: Christon 20(7/10 da 2, 1/2 da 3, 3/5 tl), Bilan 12 (5/9 da 2, 2/2 tl), Burnell 3 (1/1 da 3), Della Valle 16 (5/9 da 2, 0/1 da 3, 6/6 tl), Petrucelli 13 (2/7 da 2, 1/4 da 3, 6/6 tl), Gabriel 8 (1/2 da 2, 2/5 da 3), Massinburg 2 (0/1 da 2, 0/1 da 3, 2/2 tl), Tanfoglio n.e, Cobbins 4 (1/2 da 2, 2/4 tl), Cournooh 2 (0/2 da 2, 0/1 da 3, 2/2 tl), Porto n.e, Akele 2 (1/1 da 2, 0/1 da 3). All.Magro

DOLOMITI ENERGIA TRENTO: Stephens 6 (3/4 da 2, 0/2 da 3), Hubb 8 (1/1 da 2, 2/4 da 3), Conti 0, Udom 8 (2/4 da 3, 2/5 tl), Biligha 11 (3/6 da 2, 1/1 da 3, 2/2 tl), Ellis 6 (0/1 da 2, 2/2 da 3), Alviti 13 (1/3 da 2, 3/6 da 3, 2/2 tl), Forray 3 (1/1 da 3), Cooke 8 (4/5 da 2, 0/2 tl), Ladurner n.e, Grazulis 16 (2/3 da 2, 3/6 da 3, 3/4 tl), Baldwin 11 (1/5 da 2, 2/5 da 3, 3/3 tl ). All. Galbiati

DINAMO SASSARI-BERTRAM DERTHONA TORTONA 74-94

Dowe e Radosevic guidano un ottimo avvio di Tortona, che chiude in avanti il primo quarto sul 20-22. Il gap si apre clamorosamente nel secondo parziale, con la distanza tra le due formazioni che arriva fino a diciotto punti, complice un ottimo Strautins, prima del ritorno dei padroni di casa, che non riescono a limitare i danni e arrivano all’intervallo lungo con il punteggio di 32-49. Il rientro in campo non produce risultati differenti rispetto a quelli preventivabili dopo la prima parte dell’incontro, con la formazione piemontese che si spinge fino al +29 che chiude il terzo quarto (oltre alla partita). Le distanze vengono relativamente accorciate negli ultimi minuti dalla Dinamo, che riesce a chiudere il match sul 74-94. Prosegue il momento negativo della squadra sarda.

IL TABELLINO

DINAMO SASSARI-BERTRAM DERTHONA TORTONA 74-94

(20-22, 32-49, 51-80, 74-94)

DINAMO SASSARI: Tyree 8 (2/6 da 2, 1/2 da 3, 1/1 tl), Whittaker Jr 5 (1/6 da 2, 3/4 tl), Gombauld 14 (7/8 da 2), McKinnie 13 (1/1 da 2, 2/3 da 3, 5/7 tl), Charalampopoulos 0 (0/4 da 2), Cappelletti 11 (1/1 da 2, 1/3 da 3, 6/6 tl), Pisano n.e, Treier 0 (0/1 da 2, 0/2 da 3), Kruslin 4 (2/4 da 2), Raspino 4 (1/1 da 2, 2/2 tl), Gentile 5 (1/3 da 2, 1/5 da 3), Diop 10 (3/6 da 2, 4/4 tl). All.Bucchi

BERTRAM DERTHONA TORTONA: Dowe 15 (4/5 da 2, 1/2 da 3, 4/4 tl), Candi 9 (1/4 da 2, 1/1 da 3, 4/4 tl), Daum 14 (2/2 da 2, 3/5 da 3, 1/1 tl), Weems 12 (2/4 da 2, 2/3 da 3, 2/2 tl), Radosevic 9 (4/4 da 2, 1/3 tl), Zerini 5 (1/1 da 3, 2/2 tl), Baldi 3 (1/2 da 3), Tavernelli 0 (0/1 da 2), Strautins 13 (2/4 da 2, 1/2 da 3, 6/8 tl), Baldasso 12 (0/1 da 2, 4/9 da 3), Thomas 2 (0/2 da 2, 2/2 tl). All. Ramondino