Basket, qualificazioni Mondiali 2023: l’Italia si risolleva con l’Olanda, prima vittoria nel girone  

QUALIFICAZIONI MONDIALI

Gli azzurri si impongono 75-73 sugli orange a Milano e riscattano la sconfitta all’esordio contro la Russia

Dopo la sconfitta contro la Russia, l’Italia si riscatta e vince con grande sofferenza la sua prima partita nel girone H delle qualificazioni ai Mondiali di basket del 2023: 75-73 all’Olanda a Milano e gli azzurri di Meo Sacchetti continuano a sperare nel passaggio al secondo turno, prossima sfida contro l’Islanda a febbraio. Decisiva al Forum l’ottima prestazione di Akele con 18 punti, inutili per gli orange i 19 di Hammink.



Grandissima sofferenza per l’Italia del basket ma alla fine gli azzurri riescono a superare l’Olanda 75-73 nella seconda partita del girone H valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2023. A Milano piccolo riscatto dopo il ko in Russia, ma saranno comunque decisive le prossime partite contro l’Islanda a febbraio per ipotecare il passaggio al secondo turno di qualificazione. Partono forte gli azzurri che riescono subito a imporre il proprio ritmo chiudendo in vantaggio tutti e tre i primi quarti. L’Italia gioca bene e fa girare la palla velocemente, attenta in difesa e trascinata da Akele, Udom e Tessitori in attacco. L’Olanda prova a restare attaccata al match ma il vantaggio azzurro arriva fino a 11 punti in avvio di ultimo quarto. A questo punto, però, qualcosa si rompe nella testa dell’Italia e avviene un crollo collettivo che porta gli uomini di Meo Sacchetti in un tunnel che sembra senza via d’uscita: il parziale di 13 a 0 a favore degli ospiti segna l’incredibile sorpasso olandese. Quando la disfatta è vicina, lo scatto d’orgoglio riporta però l’Italia in avanti fino al +2 finale che fa tirare un grosso sospiro di sollievo.