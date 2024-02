Basket, qualificazioni Europei: l’Italia parte bene, Turchia ko 87-80

BASKET

Gli azzurri di Pozzecco aprono il girone B con una vittoria trascinati da Melli e Mannion

© Getty Images Nella prima giornata delle qualificazioni per gli Europei 2025 di basket l’Italia trionfa alla Vitrifrigo Arena di Pesaro per 87-80 contro la Turchia. Gli azzurri di Pozzecco prendono il largo a partire dal secondo periodo, trascinati da un Melli da 17 punti e da un super Mannion. Non bastano i 27 punti di Biberovic alla squadra di Ataman. Ottima partenza per l’Italbasket nel gruppo B, prossimo appuntamento il 25 febbraio in casa dell’Ungheria.

Buona la prima per l’Italia nel gruppo B delle Qualificazioni Europei 2025, Turchia sconfitta 87-80. Nel primo periodo le due squadre partono subito forte in attacco: i padroni di casa trovano il canestro con facilità dal perimetro, ma gli ospiti provano a scappare via con il mini-parziale di 8-0 sotto il segno di Biberovic. Melli alza il livello per riportare sotto la squadra di Pozzecco, e al termine del primo quarto il punteggio è ancora in parità, sul 24-24. Nel periodo successivo gli azzurri provano a fuggire: Mannion sale in cattedra, coadiuvato da Polonara e dal solito Melli. Gli anatolici provano a rimanere in scia grazie a Biberovic, ma alla pausa lunga sono sotto di undici punti, sul 50-39. Al rientro in campo dopo l’intervallo Mahmutoglu e Sipahi cercano di riaccendere i turchi alla ricerca della rimonta, ma il lavoro a rimbalzo (soprattutto offensivo) di Ricci e Polonara fa la differenza. Il lungo di Milano difensivamente è perfetto nel finale del quarto, con il punteggio che a seicento secondi dal termine è di 68-56. Nei dieci minuti finali Mahmutoglu segna due canestri che riaccendono completamente la Turchia, ma la tripla di Spissu e il lavoro difensivo di Melli permettono comunque agli azzurri di portare a casa la vittoria. Vince l’Italia 87-80, ottima prova in vista della seconda sfida: il 25 febbraio in casa dell’Ungheria.



TABELLINO

Italia-Turchia 87-80

Parziali: 24-24, 50-39, 68-56.

Italia: Melli 17 (5/11, 2/3, 1/3 tl), Procida 7 (2/4, 1/1), Ricci 11 (4/5, 1/5), Spissu, Tonut 12 (4/6, 1/4, 1/2 tl); Flaccadori, Mannion 10 (3/5, 1/2, 1/1 tl), Polonara 9 (3/3, 1/3, 0/3 tl), Pajola 5 (1/2, 1/3), Petrucelli 2 (1/2, 0/1), Tessitori 2 (1/1). N.e.: Severini. All.: Pozzecco.

Turchia: Biberovic 27 (5/8, 5/11, 2/2 tl), Sanli 10 (4/7, 0/1, 2/2 tl), Osmani 4 (2/3, 0/2), Sipahi 11 (1/5, 3/4, 0/2 tl), Tuncer 3 (1/2, 0/2, 1/1 tl); Kabaca 1 (1/2 tl), Saybir 7 (3/4, 1/2 tl), Hazer 2 (1/2, 0/1), Mahmutoglu 14 (4/7 da 3, 2/2 tl), Ugurlu, Ulubay 1 (1/2 tl), Yilmaz (0/1). All.: Ataman.