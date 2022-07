Basket, presentato il calendario: subito il derby con Brescia per i campioni dell'Olimpia

LA STAGIONE

Si comincia nel weekend del 2 ottobre dopo gli Europei e la Supercoppa

© ipp La Lega Basket ha ufficializzato il calendario della regular season della Serie A 2022-23. Questa la prima giornata in programma domenica 2 ottobre: EA7 Emporio Armani Milano-Germani Brescia; Bertram Yachts Derthona Tortona-Dolomiti Energia Trentino; Umana Reyer Venezia-Givova Scafati Basket; Pallacanestro Trieste-Carpegna Prosciutto Pesaro; Nutribullet Treviso Basket-UNAHOTELS Reggio Emilia; Openjobmetis Varese-Banco di Sardegna Sassari; Gevi Napoli Basket-Virtus Segafredo Bologna; Tezenis Verona-Happy Casa Brindisi.

Dopo la grande svolta della scorsa stagione si prosegue con il calendario asimmetrico che presenta il girone di ritorno diverso da quello della andata: una novita' introdotta con l'obiettivo di garantire maggiore flessibilità e spettacolarità durante la stagione. Si inizia domenica 2 ottobre con il primo turno, preceduto dalla Supercoppa in programma a Brescia mercoledì 28 e giovedì 29 settembre con la partecipazione di EA7 Emporio Armani Olimpia Milano, Virtus Segafredo Bologna, Bertram Yachts Derthona Tortona e Banco di Sardegna Sassari.

Per i campioni d'Italia dell'EA7 Emporio Armani Olimpia Milano si parte con una sfida che vedrà uno dei nuovi innesti in casa Olimpia, Nazareth Mitrou-Long, sfidare subito la sua ex squadra, la Germani Brescia. Le due neopromosse Tezenis Verona e Givova Scafati, che mancavano dalla Serie A rispettivamente dal 2001-02 e 2007-08, esordiranno la prima in casa con l'Happy Casa Brindisi e la seconda sul campo della Reyer Venezia. Sono previsti due appuntamenti al lunedì durante le feste natalizie: il 26 dicembre e il 2 gennaio. Nel turno del 26 spiccano il derby Milano-Varese e le classiche Pesaro-Bologna e Venezia - Sassari mentre il 2 gennaio andrà in scena la riedizione della ultima finale scudetto tra EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna sul campo del club bolognese. Nello stesso turno il derby veneto tra Treviso e Venezia e quello campano tra la neopromossa Scafati e Napoli che torna dopo 15 anni (l'ultimo si disputò nella stagione 2007-08). Nel ritorno, Milano e Bologna si affronteranno alla settima giornata prevista per il 19 marzo a Milano. Sempre nel girone di ritorno e' previsto l'unico turno infrasettimanale del calendario, mercoledì 19 aprile.

Tanti gli spunti di interesse di una stagione a partire dai grandi ex, come Stefano Tonut che ritroverà la Reyer Venezia con la sua nuova squadra, Olimpia Milano, già alla quarta giornata di andata prevista al 'Taliercio' il 23 ottobre. Un altro ex, Marco Spissu, di rientro dalla esperienza con l'Unics Kazan e ingaggiato dalla Umana Reyer Venezia, sfiderà la Dinamo Sassari lunedì 26 dicembre alla dodicesima di andata a Venezia. Da mercoledi' 15 a domenica 19 febbraio 2023 le migliori 8 squadre al termine della stagione regolare si sfideranno come di consueto nella Final Eight che assegnerà la Coppa Italia. La sede è ancora da definire. Resta immutato il format di quarti e semifinali che si disputeranno al meglio delle 5 gare e la finale che si giocherà al meglio delle 7 gare. Le date verranno ufficializzate in base alla partecipazione o meno di squadre italiane alle fasi finali delle competizioni europee per club.

Per quanto riguarda le competizioni europee per club, la Eurolega avrà per la prima volta dalla stagione 2015-16 due squadre italiane: alla EA7 Emporio Armani Olimpia Milano si aggiunge la Virtus Segafredo Bologna, vincitrice dell'ultima edizione dell'EuroCup. La massima competizione europea per club inizierà la stagione regolare giovedi' 6 e venerdi' 7 ottobre e si concluderà giovedì 13 e venerdì 14 aprile 2023 per poi proseguire con i playoff con le migliori 8 squadre classificate a partire da martedì 25 aprile 2023. L'EuroCup vedrà al via per l'Italia Germani Brescia, Umana Reyer Venezia e Dolomiti Energia Trentino e iniziera' martedi' 11 e mercoledi' 12 ottobre con una prima fase a gironi che si concludera' il 28 e 29 marzo 2023 cui seguiranno ottavi, quarti e semifinali con finale il 3 maggio 2023. La Basketball Champions League, che vedra' al via nella stagione regolare Banco di Sardegna Sassari e UNAHOTELS Reggio Emilia, iniziera' lunedi' 3 e martedi' 4 ottobre con una prima fase a gironi che si concludera' martedi' 20 e mercoledi' 21 dicembre. La Final Four è in programma dal 12 al 14 maggio 2023. Infine, la Fiba Europe Cup - cui partecipa la Happy Casa Brindisi - partirà mercoledi' 12 ottobre con la prima fase a gironi. La finale di andata è in programma il 19 aprile 2023 e il ritorno il 26 aprile 2023.

Dopo l'EuroBasket in programma da giovedì 1 a domenica 18 settembre 2022, sono previste due finestre riservate alle squadre nazionali e che qualificheranno ai Mondiali del 2023. Si disputeranno nelle settimane da lunedì 7 novembre a martedì 15 novembre 2022 con l'Italia impegnata venerdì 11 novembre in casa con la Spagna e lunedì 14 novembre in Georgia e da lunedì 20 febbraio a martedì 28 febbraio 2023: le gare dell'Italia sono previste giovedì 23 febbraio in casa con l'Ucraina e domenica 26 febbraio in Spagna.