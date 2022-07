EuroLega annuncia il calendario ufficiale: ecco le partite per Olimpia Milano e Virtus Bologna

BASKET

Il primo derby europeo sarà al Forum alla settima giornata, quello di ritorno alla Segafredo Arena si giocherà all’ultimo turno disponibile prima dei Playoff

È stato pubblicato il calendario dell'Eurolega 2022/23, competizione che oltre all'Olimpia Milano, per la prima volta dalla stagione 2013/14 vedrà la partecipazione di una seconda squadra italiana: la Virtus Segafredo Bologna (ammessa come vincitrice dell'Eurocup). La formula prevede sempre una lunga regular season in cui le 18 squadre si affronteranno tutte in match di andata e ritorno. Accedono ai playoff le prime 8 classificate. Il cammino europeo per i biancorossi inizierà giovedì 6 ottobre 2022 a Villeurbanne contro l’ASVEL alle ore 20.00, mentre la Virtus inaugurerà il suo ritorno in Eurolega il giorno seguente in casa contro l’AS Monaco di Mike James. Gli attesi derby tra le due squadre italiane sono in programma rispettivamente al Round 7 per venerdì 11 novembre 2022 al Mediolanum Forum (ore 20.30) e al Round 34 – ossia l’ultimo turno – per giovedì 13 aprile 2023 alla Segafredo Arena (ore 20.30).

La nuova stagione europea dell'Olimpia Milano comincerà il 6 ottobre, in trasferta, contro l'Asvel Villeurbanne. Si tratta della nona volta nell'era EuroLeague che Milano comincia la regular season fuori casa. Il calendario inizia in salita con quattro trasferte nelle prime cinque gare: al Mediolanum Forum l'Olimpia giocerà solo la seconda gara stagionale, contro l'Alba Berlino. Due gare di fila in casa contro Real Madrid e Virtus Bologna, ma in tutto delle prime otto partite cinque saranno fuori casa. Da Round 9 in poi il calendario si stabilizza, includendo un doppio turno tutto a Milano, contro le due squadre di Istanbul: l'Efes, bicampione d'Europa in carica e con l'aggiunta di Will Clyburn, e il Fenerbahce rinforzato dall'arrivo di Scottie Wilbekin tra gli altri. Nel girone di ritorno una striscia di 10 gare di cui sette casalinghe precede una chiusura di stagione insidiosa che comprende la classica doppia trasferta Efes-Maccabi, l'ultima in casa con il Barcellona prima di concludere a Bologna con il derby italiano.

Dopo 14 anni di attesa la Virtus torna a calcare i parquet dell’EuroLega e lo farà iniziando davanti ai propri tifosi venerdì 7 ottobre alle ore 20.30 contro i francesi del AS Monaco e proseguirà, sempre in casa, giovedì 13 ottobre contro il Bayer Munich di Coach Trinchieri. Prime trasferte a Kaunas e contro il Partizan di Belgrado martedì 18 e giovedì 20 ottobre. Dalla stagione 2007/08, i bianconeri mancano dalla massima manifestazione europea per club, adesso in casa Vu Nera c’è voglia di rivivere quelli che sono stati i fasti di un tempo. Oltre ai derby con l'Olimpia, sono da segnare sul calendario la sfida di venerdì 25 novembre in casa contro i campioni in carica dell’Efes e le gare casalinghe contro Fenerbahce, Barcellona e Real Madrid rispettivamente 30 dicembre, 9 febbraio e 24 marzo.