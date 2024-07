Basket, preolimpico: l'Italia travolge 114-53 il Bahrain al debutto

BASKET

Gli Azzurri di Pozzecco dominano la prima del torneo: 14 punti per Melli e Gallinari. Ora Porto Rico

© Italbasket Inizia nel migliore dei modi il preolimpico di basket per l'Italbasket. A San Juan, gli azzurri di Pozzecco domina sin dai primi minuti e travolge il Bahrain: finisce 114-53 con tutta la squadra a segno a eccezione di Pajola: 14 punti per Danilo Gallinari e Nicolò Melli, mentre sono 13 per Polonara. Ora, la sfida più complicata: quella contro il Porto Rico padrone di casa, anche se il passaggio del turno non è in discussione.

In attesa di sfide ben più complicate e incerte (e già nella notte tra il 4 e il 5 luglio ci sarà la prima), l'Italbasket si prende la vittoria inaugurale del torneo preolimpico travolgendo il malcapitato Bahrain con il punteggio di 114-53, mandando un messaggio a Porto Rico, prossimo avversario degli azzurri di Pozzecco. Il 19-9 del primo periodo del match di San Juan dà subito l'idea di squilibrio tra le due squadre, sensazione confermata con il 28-16 del secondo parziale che vale il 47-25 di metà gara, con il Bahrain già quasi doppiato.

Il ct azzurro ne approfitta per ruotare e far scendere in campo tutti e, a parte Pajola, tutti entrano nel tabellino. A guidare gli azzurri sono Danilo Gallinari e Nicolò Melli, entrambi capaci di chiudere con 14 punti. Ci sono altri sei giocatori in doppia cifra: sono Polonara (13), Abass (11), Bortolani (11), Caruso (11) e Tonut. Il prossimo appuntamento è quello del 5 luglio contro i padroni di casa di Porto Rico, primo vero snodo fondamentale per gli Azzurri, chiamati a tenere vivo il sogno di qualificazione al torneo Olimpico di Parigi 2024.

IL TABELLINO

ITALIA-BAHRAIN 114-53 (19-9, 47-25, 76-42)

Italia: Spissu 6 (2/3 da 2, 2/4 tl), Tonut 10 (3/5, 1/3, 1/1), Melli 14 (6/6 da 2, 2/2 tl), Polonara 13 (4/7, 1/4, 2/2 tl), Petrucelli 6 (3/3 da 2), Mannion 9 (3/5 da 2, 1/2 da 3), Abass 11 (3/4, 1/3, 2/2 tl), Gallinari 14 (2/3, 3/3, 1/2 tl), Ricci 9 (3/7 da 2, 1/2 da 3), Bortolani 11 (1/1 da 2, 3/4 da 3), Caruso 11 (4/4 da 2, 3/3 tl), Pajola 0. All.: Pozzecco

Bahrain: Chism 4 (2/3 da 2), Haji 12 (4/13 da 3), Melad 0, Hamoda 10 (5/6 da 2), Zemoda 9 (2/4, 1/4, 2/2 tl), Buallay 0, Rashed 5 (5/5 tl), Isa 5 (1/2 da 2, 1/6 da 3), Hasan S. 0, Azzam 6 (3/4 da 2), Hasan A. 2 (1/3 da 2). All.: El Hajj