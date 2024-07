Basket, Preolimpico: Italia ko con Porto Rico. Sarà semifinale con la Lituania

BASKET

Gli azzurri perdono 80-69 e chiudono al secondo posto il girone: ora la sfida a Sabonis e compagni

© Getty Images Brutto ko per l'Italbasket, che nella seconda partita del Preolimpico perde 80-69 contro i padroni di casa di Porto Rico. Si complica la corsa verso Parigi 2024, visto che ora ci sarà la sfida da dentro o fuori con la Lituania. Gli uomini di Pozzecco partono bene (40-35 all'intervallo lungo, ma si spengono nella ripresa cadendo sotto i colpi di uno scatenato Alvarado, autore di 29 punti con 7 triple. 14, invece, per Gallinari, 11 per Mannion.

Solo brutte notizie per l'Italbasket nella seconda partita del Preolimpico. La prima è la sconfitta per 80-69 contro Porto Rico, netto passo indietro dopo la vittoria, seppur scontata, contro il Bahrain. La seconda è l'accoppiamento che abbina gli azzurri alla Lituania di gente abituata a fare la differenza in Nba come Domantas Sabonis. La formazione di Pozzecco, nel match contro i padroni di casa, partono anche bene: vantaggio minimo dopo 10 minuti (15-14), 40-35 alla fine del primo tempo. Il problema, però, è che nel secondo quarto l'Italia realizza 26 punti, nei successivi due parziali ne mette a referto 29. Un blocco offensivo unito, purtroppo, ad una difesa ferita da uno scatenato Alvarado. Il giocatore dei New Orleans Pelicans, infatti, realizza ben 29 punti con 7 triple, e il tutto in uscita dalla panchina. Numeri ai quali l'Italia non può replicare: il migliore è Danilo Gallinari che si ferma a 14, poi c'è Nico Mannion a quota 11. Adesso c'è poco tempo per leccarsi le ferite: il 6 luglio ci sarà la sfida alla Lituania da dentro o fuori. Perdere vorrebbe dire rinunciare in maniera definitiva alle Olimpiadi di Parigi.

IL TABELLINO

PORTO RICO-ITALIA 80-69

(14-15, 35-40, 57-57)

Porto Rico: Pineiro 8 (4/6 da 2), Conditt 15 (7/8 da 2, 1/1 tl), Clavell 7 (2/4 da 2, 1/5 da 3), Romero 5 (2/4 da 2, 1/2 tl), Waters 10 (2/6 da 2, 2/8 da 3), Howard 0, Reed 3 (1/2 da 3), Alvarado 29 (3/5, 7/10, 2/2 tl), Ford 0, Ortiz 3 (1/1 da 2, 1/2 tl), Toro 0. N.e.: Thompson. All.: Colon

Italia: Spissu 9 (1/1 da 2, 2/6 da 3, 1/1 tl), Tonut 6 (3/5 da 2), Melli 7 (2/6 da 2, 3/6 tl), Polonara 3 (1/2 da 3), Petrucelli 2 (1/2 da 2), Mannion 11 (2/5, 2/6, 1/2 tl), Abass 8 (1/2 da 2, 2/5 da 3), Gallinari 14 (5/7 da 2, 4/5 tl), Ricci 7 (1/4, 1/2, 2/2 tl), Pajola 2 (1/1 da 2). N.e.: Bortolani, Caruso. All.: Pozzecco