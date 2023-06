Basket, finale playoff Serie A: la Virtus vince e raggiunge Milano sul 2-2 

basket

Bologna trionfa 93-89 in gara-4, dopo due tempi supplementari, e riacciuffa l’Olimpia nella serie scudetto

© ipp Il fattore campo è ancora una volta decisivo: la Virtus Bologna vince anche gara-4 e annulla il distacco dall’Olimpia Milano, chiudendo 93-89 una partita folle e ottenendo il secondo successo nella serie scudetto. Il 2-2 viene conquistato ai supplementari, dopo essere stati rimontati dal +17 nell’ultimo quarto. Mattatori Mickey (18 punti) e Belinelli (18). Grande prestazione di Shields (26) per i meneghini. Lunedì si torna al Mediolanum Forum.

La Virtus Bologna vince anche gara-4 con il risultato di 93-89 e raggiunge l'EA7 Emporio Armani Milano sul 2-2 nella serie finale dei playoff scudetto. Si parte con un botta e risposta continuo tra le due compagini, almeno fino alla metà del primo parziale, quando Shengelia e Belinelli aprono una striscia di 14 punti consecutivi e le V nere chiudono sul 24-14 i dieci minuti iniziali. Il secondo quarto si apre con l'Olimpia che continua il suo momento no, vedendo la Virtus raggiungere agevolmente un vantaggio di 16 punti. Milano cerca di reagire e con la tripla di Datome riduce a 9 punti il gap dagli emiliani: all’intervallo è 40-31. Il rientro dagli spogliatoi sembra favorire Bologna, ma gli avversari riprendono fiducia e si spingono fino al -5, trascinati da Shields. La tripla di Paiola risveglia le V nere e le porta a chiudere il terzo parziale sul 60-47, ristabilendo un vantaggio più che rassicurante in vista dell’ultimo quarto.

I seicento secondi finali sembrano un accompagnamento alla vittoria della Virtus, con l’Olimpia che fatica a rialzarsi sotto i colpi di uno scatenato Belinelli e qualche disattenzione difensiva di troppo. Mickey sembra completare una partita straordinaria, portando Bologna fino al +17, ma Shields sale nuovamente in cattedra (26 punti finali) e guida i suoi alla rimonta dal 69-53 al 69-65. Hackett si inventa la tripla che sembra distanziare definitivamente gli ospiti, ma ad un minuto dalla fine Napier sancisce il -3 di una partita folle, che diventa incredibile quando Shabazz decide di ripetersi dalla distanza a 17 secondi dalla sirena e sancire i tempi supplementari. L’overtime è un botta e risposta continuo, ma la spuntano gli uomini di Scariolo per 93-89 dopo due tempi e dieci minuti. Lunedì l’appuntamento per gara-5, che vedrà le finali playoff tornare al Forum.