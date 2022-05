Basket, playoff Serie A: Sassari espugna Brescia e pareggia la serie sull’1-1

PLAYOFF BASKET

La Dinamo conquista gara 2 col punteggio di 91-85, terza sfida in programma venerdì alle 20.45 in Sardegna

Si porta in pareggio sull’1-1 la serie tra Brescia e Sassari nel primo turno dei playoff della Serie A di basket. Dopo la prima vittoria lombarda in gara 1, la Dinamo riesce ad espugnare il Pala Leonessa in rimonta col punteggio di 91-85 nella seconda sfida. Ottima prova di Bendzius e Bilan tra le fila dei sardi, alla Germani non basta un devastante Mitrou-Long. Appuntamento con gara 3 in Sardegna per venerdì alle 20.45.

Brescia parte bene, poi si addormenta e si risveglia troppo tardi in gara 2 del primo turno dei playoff della Serie A di basket. Sassari riesce così ad espugnare il Pala Leonessa in rimonta col punteggio di 91-85 e portare la serie sull’1-1. Terza sfida infuocata venerdì alle 20.45 in Sardegna. E’ Brescia a partire fortissima e ad allungare fino al +11 sul finire del primo quarto, nel secondo quarto arriva però la reazione ospite e la rimonta si concretizza a metà della terza frazione con il sorpasso sardo sul 50-51. A questo punto la Dinamo non molla più e, messo il muso davanti, mantiene il vantaggio trascinata da Bendzius (16 punti per lui a fine match). L’ultimo quarto vede il massimo vantaggio ospite di +14, tra le fila di Brescia ci prova un impressionante Mitrou-Long che conclude la partita con 27 punti da miglior marcatore, ma Bilan domina in difesa con 11 rimbalzi e la difesa di Sassari regge fino alla sirena nonostante un clamoroso tentativo di rimonta bresciano nei minuti finali.