Basket, Playoff Serie A: la Virtus soffre ma piega Venezia all'overtime

playoff BASKET

La formazione di Banchi vince 103-89 dopo l'86-86 dei regolamentari: è 1-0 nella serie

© virtus bologna Con tanta sofferenza e un super supplementare, la Virtus Bologna batte 103-89 Venezia e si porta in vantaggio (1-0) nella semifinale Scudetto della Serie A di basket. La formazione di Banchi spreca il +20 (57-37) a inizio ripresa, con Spissu che pareggia con due liberi a 42" dalla fine. Il clamoroso 17-3 dell'overtime, però, regala un sospiro di sollievo alle Vu Nere. Marco Belinelli è super: ben 26 punti per l'ex San Antonio.

Gara-1 delle semifinali Scudetto della Serie A di basket va alla Virtus Bologna, ma quanta fatica: le Vu Nere, infatti, subiscono una clamorosa rimonta nella ripresa ma vincono 103-89 all'overtime, portandosi sull'1-0 nella serie. La capolista della Regular Season, dopo un primo quarto equilibrato, allunga nel secondo e va all'intervallo lungo sul +15 (52-37). Ma nel terzo periodo, dopo i liberi di Cordinier e la tripla di Belinelli che valgono il +20 (57-37), la formazione di Banchi stacca la spina e la Reyer ne approfitta con un parziale di 18-0 per tornare a -2, lo stesso distacco che c'è a 10 minuti dalla fine (67-65). La rimonta degli ospiti si completa proprio nel finale, quando Spissu, a 42" dalla sirena finale, ne realizza due dalla lunetta e trova l'86-86.

Inevitabile dunque il supplementare, ma nei 5 minuti decisivi non c'è storia: 17-3 per i padroni di casa che volano rapidamente sul 98-87, aumentando il vantaggio nel finale e, stavolta, gestendo. Decisiva la prova di un super Marco Belinelli: in 25 minuti realizza 26 punti, di cui 7 con 2 assist nell'overtime, grazie a ben 7 triple. E la Virtus tira un sospiro di sollievo: è avanti 1-0 nella serie e avrà ancora in casa l'occasione di raddoppiare. La Reyer, invece, sogna ma crolla proprio nel momento più importante: non bastano i 20 di Tessitori, i 19 di Spissu, i 17 di Parks e i 15 di Heidegger.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-UMANA REYER VENEZIA 103-89 (OT)

(24-22, 52-37, 67-65, 86-86)

Virtus Segafredo Bologna: Belinelli 26 (1/3 da 2, 7/9 da 3, 3/3 tl), Pajola 3 (1/3 da 2, 1/1 tl), Shengelia 11 (2/6, 1/2, 4/6 tl), Dunston 3 (1/1 da 2, 1/1 tl), Cordinier 9 (2/5, 1/4, 2/2 tl), Dobric 2 (1/2 da 2), Mascolo 4 (2/3 da 2), Hackett 11 (2/3, 1/5, 4/5 tl), Mickey 8 (4/5 da 2), Polonara 5 (1/1 da 2, 1/2 da 3), Zizic 8 (4/5 da 2), Abass 13 (1/2, 3/5, 2/3 tl). All.: Banchi

Umana Reyer Venezia: Spissu 19 (5/9 da 3, 4/4 tl), Casarin 2 (1/3 da 2), Simms 6 (1/4, 1/1, 1/2 tl), Tucker 2 (1/2 da 2), Tessitori 20 (9/14 da 2, 2/5 tl), Heidegger 15 (4/7, 2/7, 1/2 tl), De Nicolao 6 (1/2, 1/2, 1/1 tl), Parks 17 (4/8, 1/2, 6/6 tl), Brooks 0, Wiltjer 2 (1/2 da 2). N.e.: Janelidze, Kabengele. All.: Spahija