Basket, playoff Serie A: la Virtus Bologna vince ancora a Brindisi e vola sul 2-0

PLAYOFF BASKET

Al PalaPentassuglia, le Vu Nere stendono l'Happy Casa 83-74 in gara-2. Ora, il primo match point alla Segafredo Arena

La Virtus Bologna si prende anche gara-2 delle semifinali playoff della Serie A di basket battendo Brindisi per 83-74. Al PalaPentassuglia, le Vu Nere accelerano nella ripresa e conquistano il 2-0 nella serie grazie ai 16 punti di Milos Teodosic e di Marco Belinelli e ai 15 di Giampaolo Ricci, in doppia doppia con 11 rimbalzi. Adesso, la formazione di Djordjevic si giocherà il primo match point alla Segafredo Arena per volare in finale.

L'83-74 del PalaPentassuglia non può ancora essere considerato un'ipoteca sulla finale scudetto, ma la sensazione è che la Virtus Bologna sia davvero vicinissima a sfidare una tra Olimpia Milano e Umana Reyer Venezia per la vittoria del campionato. Le Vu Nere bissano il 73-66 di gara-1 e volano sul 2-0 grazie ad un secondo tempo sontuoso da parte della formazione di Djordjevic, letteralmente trascinata da Teodosic, Ricci e Belinelli. Proprio l'ex San Antonio apre le danze con due triple (4/8 dall'arco a fine match), prima della veemente reazione dell'Happy Casa che dimostra di voler lottare punto su punto per pareggiare i conti nella serie. Il risultato è un primo tempo equilibrato, chiuso sul 39-38 in favore della Segafredo dopo il 19-18 maturato nel primo quarto e il 20-20 del secondo.

Serve allora una grande ripresa per avere ragione della seconda forza del campionato al termine della Regular Season: il terzo periodo si apre nel migliore dei modi per le Vu Nere, che volano addirittura sul +11 (60-49) grazie ad un'altra tripla di Marco Belinelli. Il parziale di 7-0 firmato da Willis e Bostic riavvicina (56-60) gli uomini di Vitucci, ma negli ultimi 10 minuti sale in cattedra Giampaolo Ricci: 8 punti per chiudere in totale a 15 più 11 rimbalzi, una doppia doppia con 20 di valutazione che lo rendono l'Mvp del match, ben accompagnato da Teodosic e Belinelli, entrambi a quota 16. Gli unici, tra le fila dei padroni di casa, a reggere il ritmo del favoloso trio a disposizione di Djordjevic sono Harrison e Perkins, rispettivamente a 16 e 15 punti, che però non bastano: finisce 83-74, con le Vu Nere che ora conducono 2-0 nella serie. Gara-3 è fissata per il 2 giugno, dopo le Final Four di Eurolega: alla Segafredo Arena, la Virtus Bologna avrà il primo match point per conquistare la finale scudetto. Brindisi, invece, dovrà centrare una delle imprese maturate nel corso della Regular Season per non alzare bandiera bianca.