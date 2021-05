Basket, playoff Serie A: Brindisi-Virtus Bologna è la prima semifinale

BASKET PLAYOFF

L'Happy Casa vince 79-77 a Trieste e chiude la serie sul 3-0, raggiungendo la Segafredo che batte 105-100 Treviso all'overtime

Brindisi-Virtus Bologna è la prima semifinale playoff della Serie A di basket. L'Happy Casa, infatti, batte 79-77 Trieste e chiude la serie sul 3-0: decisivo l'allungo nel primo tempo, chiuso sul 47-41, con l'Allianz che non riesce a rimontare lo svantaggio. Gli uomini di Vitucci affronteranno la Virtus Bologna, che passa 105-100 a Treviso all'overtime e conquista anche gara 3, eliminando la De' Longhi e garantendosi il passaggio del turno.

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE-HAPPY CASA BRINDISI 77-79

Brindisi chiude la serie sul 3-0 e vola in semifinale grazie al 79-77 in casa di Trieste. Un risultato, quello dell'Allianz Dome, costruito soprattutto nel primo tempo, che termina sul +6 per l'Happy Casa (47-41). Inutile il tentativo di rimonta degli uomini di Dalmasson, che riescono soltanto ad accorciare le distanze con due parziali identici nel secondo tempo: il terzo e il quarto periodo terminano entrambi 18-16 in favore dei padroni di casa, che non riescono però a prolungare il playoff a gara 4 nonostante il top scorer Henry, che chiude con 22 punti, 7 rimbalzi e un assist. Brindisi, infatti, porta quattro giocatori in doppia cifra, tra cui Perkins (19), Willis (autore di 15 punti e vicino alla doppia doppia grazie agli 8 rimbalzi), Thompson (13) e Bostic (10). La serie termina così sul 3-0: ora, i pugliesi, che hanno chiuso al secondo posto la Regular Season, affronteranno la Virtus Bologna, già battuta due volte nel corso del campionato.

DE' LONGHI TREVISO-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 100-105

Quella che va in scena al PalaVerde è una gara 3 leggendaria, che vede la Virtus Bologna vincere e chiudere la serie sul 3-0. Un successo per 105-100 costruito in rimonta, dopo l'incredibile 61-46 di fine primo tempo in favore di una Treviso che saluta a testa alta, soprattutto dopo essere andata vicinissima ad accorciare sul 2-1. A fare la differenza, nel terzo quarto, è il 22-9 in favore degli uomini di Djordjevic, che recuperano così il -15 e chiudono sul 93-93 i tempi regolamentari. Il 12-7 del supplementare regala alle Vu Nere il definitivo 105-100, il 3-0 nella serie e la qualificazione alla semifinale contro l'Happy Casa Brindisi. La Virtus passa grazie soprattutto al trio delle meraviglie composto da Pajola, a referto con 25 punti, 2 rimbalzi e 7 assist, da Milos Teodosic, autore di 17 punti, 5 rimbalzi e 7 assist, e da Marco Belinelli, che con una tripla nel supplementare raggiunge la doppia cifra (10) e contribuisce in maniera decisiva alla semifinale, che vedrà la Virtus Bologna affrontare l'Happy Casa Brindisi.