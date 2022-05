Basket, playoff Serie A: Belinelli trascina la Virtus Bologna, Tortona ko nel finale

BASKET

I campioni d'Italia, a lungo sotto nel punteggio alla Segafredo Arena, rimontano grazie alle triple dell'ex Spurs: è 1-0 nella semifinale scudetto

Grazie ad uno strepitoso Marco Belinelli, la Virtus Bologna batte 77-73 Tortona e si porta sull'1-0 nella serie della semifinale scudetto della Serie A di basket. Alla Segafredo Arena, i campioni d'Italia inseguono a lungo la formazione di Ramondino, ma rimontano nel finale grazie all'ex San Antonio Spurs, che mette a referto 25 punti con 4 triple e 5/8 nei tiri liberi. Ai piemontesi, invece, non bastano i 16 di Sanders. © ipp

Sergio Scariolo può tirare un sospiro di sollievo: la Virtus Bologna rischia a lungo di cedere in gara-1 alla grande sorpresa Tortona, ma alla fine si impone 77-73 e mette a segno l'1-0 nella serie della semifinale scudetto della Serie A di basket. I campioni d'Italia trascorrono gran parte del secondo tempo ad inseguire la Bertram Derthona, ma alla fine si risollevano grazie al leader indiscusso delle Vu Nere: Marco Belinelli.

I campioni d'Italia in carica partono meglio e a fine primo quarto sono sul 21-16, ma già nel secondo si capisce che non sarà una partita facile alla Segafredo Arena: Tortona, infatti, inizia a resistere in difesa e rispondere in attacco, così a metà gara gli ospiti sono avanti di un possesso (38-35). Dal 44-43, i piemontesi di Marco Ramondino non si guardano più indietro e mettono alle strette la Virtus. Proprio nel finale, però, sale in cattedra l'ex San Antonio Spurs: Marco Belinelli trova due triple fondamentali, una delle quali vale il sorpasso e il 75-73 per la Virtus. I liberi di Hackett e ancora di Belinelli fissano il punteggio sul 77-73, quello che regala l'1-0 a Bologna.

Scariolo può godersi una serata eroica per l'ex Nba: Marco Belinelli, infatti, mette a referto 25 punti con 8/17 dal campo, 4 triple e 5/8 a cronometro fermo, mentre Teodosic sfiora la doppia doppia con 10 punti e 9 assist. Anche Jaiteh (13) e Shengelia (11) contribuiscono al successo della Virtus, mentre ad una generosissima Tortona non bastano i 16 punti di Sanders e i 12 di Macura. La Segafredo Arena sarà ancora il campo di battaglia in gara-2, nella quale la Virtus punterà a vincere per andare in Piemonte sul 2-0.