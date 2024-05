Basket, Petrucci: "L'Italia può essere l'Atalanta del torneo pre-olimpico"

BASKET

Il presidente della Federbasket in occasione della presentazione delle nuove maglie: "In Porto Rico squadre forti ma ci proviamo"

© Getty Images "Non sarà facile andare alle Olimpiadi ma noi possiamo essere l'Atalanta. Abbiamo una squadra che ci crede. In Porto Rico troveremo squadre forti, ma noi ci proviamo. Nessuno parte mai battuto". Così il presidente della Federbasket Gianni Petrucci sul prossimo torneo pre-olimpico, in programma dal 2 al 7 luglio, a margine della presentazione delle nuove divise della Nazionale a Fiumicino: "Ci saranno assenze importanti, ma ce la metteremo tutta. Anche a Tokyo sembrava difficile". "La cosa che conta di più è l'affetto che riceviamo nell'indossare questa maglia. Per me è fondamentale per creare quello di cui i giocatori hanno bisogno in campo - ha detto il ct dell'Italbasket Gianmarco Pozzecco - Questo affetto ci consente di dare il meglio, è su questo che facciamo affidamento. Guidare la nazionale è qualcosa di emozionante".

"So bene cosa significhi indossare questa maglia. Per 323 volte, tra senior e giovanili, ho avuto l'onore e l'onere di rappresentare l'Italia nel mondo giocando a pallacanestro ad altissimi livelli. So bene anche il sacrificio e l'impegno che ci vuole per meritarsela ogni volta", ha detto Gigi Datome nella nuova veste di capo delegazione della nazionale maschile di basket. "Lo stesso sacrificio e impegno - ha aggiunto - che i nostri partner profondono nelle loro attività e a supporto della Federazione italiana pallacanestro. Insieme, con la stessa maglia azzurra, daremo il massimo per raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati, a partire dalla qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi, cercando di onorare anche tutti gli Europei giovanili maschili e femminili, i due Mondiali Under 17 e le competizioni 3x3 maschili e femminili. Insomma, siamo pronti al decollo".